Z brutálneho útoku na manželský pár v bratislavskej MHD obvinili Ondreja a Stanislava

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) - V prípade útoku na manželský pár v autobuse bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) obvinila polícia dvoch 18-ročných Bratislavčanov.

Obvinili Ondreja a Stanislava

Incident sa stal koncom mája na linke medzi zastávkou SAV a Damborského v Bratislave. V čase útoku bolo v autobuse asi 20 svedkov, polícii sa prihlásili dvaja.

Ako bratislavská krajská polícia informovala na svojej facebookovej stránke, zo zločinu ublíženia na zdraví a výtržníctva vyšetrovateľ obvinil Ondreja A. Hrozí mu trest na štyri roky až 10 rokov.

Jeho rovesník Stanislav G. čelí obvineniu z vydierania a nebezpečného vyhrážania. Tomu v prípade dokázania viny hrozí väzenie na dva roky až šesť rokov.

Brutálne napadali manželský pár

Ondrej so Stanislavom nastúpili do autobusu ešte s ďalšími dvoma mladistvými. Správali sa hlučne, fajčili a rozhadzovali rôzne predmety. Jeden z cestujúcich, 52-ročný muž, skupinku slušne napomenul. Ondrej ho následne napadol a uštedril mu viacero úderov päsťami do tváre.

Tým sa nevyhla ani jeho 50-ročná vedľa sediaca manželka. Po fyzickom útoku im druhý obvinený – Stanislav, začal vulgárne nadávať a vyhrážať sa im fyzickou likvidáciou. Skupina následne z autobusu vystúpila a ušla.

Po príchode polície bol na mieste už iba vodič autobusu a dispečer. Obaja obvinení sú stíhaní väzobne.





