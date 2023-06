Z brankára primátor? Ján Laco sa uchádza o funkciu s cieľom zjednotiť Liptovský Mikuláš (video)

„V nadchádzajúcich voľbách sa bude rozhodovať o tom, či v meste nastolíme spoluprácu alebo bude Liptovský Mikuláš aj naďalej zaseknutý v konflikte. Som pripravený priniesť do mesta spoluprácu. S pokojom, rozvahou a chladnou hlavou. Fungovalo to na ľade, pri konfliktoch v kabíne a neskôr aj pri mojom podnikaní a manažérskych výzvach. Som si istý, že to bude fungovať aj v našom meste,” uviedol Ján Laco, ktorý je v súčasnosti manažérom športovej haly.