YouTube spustil kampaň Zostaň doma #somnou, ide o špecifický kanál s lokálnymi videami

Spustenie kanálu nadväzuje na globálnu iniciatívu Stay home #withme, ktorú prednedávnom predstavil videoportál YouTube. Lokálna verzia projektu pod názvom Zostaň doma #somnou ponúka kolekcie videí od českých a slovenských tvorcov v kategóriách Študuj so mnou, Cvič so mnou, Var so mnou, Spievaj so mnou, Zostaň doma a sleduj, Spolu to zvládneme, Bav sa so mnou a Hraj so mnou.