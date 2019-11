Young Angels Košice podľahli v CEWL tímu Basket Žabiny Brno, účasť v play-off je istá

KOŠICE 23. januára (WebNoviny.sk) - Hráčky Young Angels Košice podľahli na domácej palubovke českému tímu Basket Žabiny Brno 59:78 v stredajšom stretnutí B-skupiny Stredoeurópskej ligy basketbalistiek (CEWL) 2018/2019. V skupinovej fáze tohtosezónnej edície súťaže dosiahli dve víťazstvá a dve prehry.

"Anjelky" si už skôr zabezpečili postup do play-off a spolu s Košičankami ide ďalej aj české družstvo. Na turnaj Final Four v úvode marca postúpia po dva najúspešnejšie kolektívy z dvoch skupín, z A-skupiny majú istotu prieniku do vyraďovacej fázy Hradec Králové a Ružomberok.

Stredoeurópska liga basketbalistiek (CEWL) 2018/2019 výsledok stredajšieho stretnutia B-skupiny Young Angels Košice (SR) - Basket Žabiny Brno 59:78 (9:22, 14:14, 23:14, 13:28) Konečná tabuľka B-skupiny 1. Žabiny Brno 4 4 0 355:230 8 - postup do Final Four 2. Young Angels Košice 4 2 2 269:298 6 - postup do Final Four 3. UBI Graz 4 0 4 219:315 4

