Wolverhampton ukázal svoju pravú tvár, brankára Greifa potešila po penalte absencia VAR-u

8.11.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalistom bratislavského Slovana sa nepodarilo revanšovať hráčom anglického Wolverhamptonu za októbrovú domácu prehru 1:2. Na Molineux Stadium dlho odolávali tlaku súpera, ale v nadstavenom čase strelil jediný gól duelu mexický útočník Raúl Jiménez. Brankár hostí Dominik Greif sa prezentoval niekoľkými vynikajúcimi zákrokmi, no radosť z nich zatienilo sklamanie z tesnej prehry.

"Hrali na úplne inej úrovni ako v zápase u nás. Ukázali svoju pravú tvár a prakticky nás k ničomu nepustili. Hnalo ich aj publikum, diváci neskutočne hučali pri každom rohu. Tlak sa stupňoval a dostali sme hlúpy gól po tečovanom centri. Samozrejme, z pohľadu mňa ako jednotlivca tam bolo niekoľko dobrých zákrokov, ale vždy je najpodstatnejší tímový výsledok," skonštatoval 22-ročný Greif v priestoroch mixzóny.

Traoré robil "belasým" problémy

Gólu domáceho tímu predchádzala dobrá práca Adamu Traorého, ktorý robil "belasým" veľké problémy už v úvodnom meraní síl na Tehelnom poli. "Dnes bol takisto výborný. Snažili sme sa ho zdvojovať, napriek tomu v závere odcentroval. Prvý krok s loptou má veľmi rýchly, dokázali sme jeho center iba tečovať a potom už lopta nevyspytateľne letela a bol z toho gól," opísal rozhodujúci moment brankár slovenského majstra.

Dominik Greif sa vyznamenal najmä v 51. min, keď zneškodnil penaltu Portugalčana Rubena Nevesa. Po zápase však priznal, že pokutový kop sa zrejme mal opakovať. "Samozrejme, chytená penalta vždy dodá sebavedomie. Mal som to nasledované a aj Jurij Medveděv by poradil správnu stranu. Súper to tiež nekopol najlepšie, no som rád, že tu nie je VAR, lebo si nemyslím, že som mal pri odraze jednu nohu na čiare," uviedol rodák z Bratislavy.

Teoretická šanca na postup

Druhá prehra v priebehu 14 dní výrazne skomplikovala šance Slovana Bratislava na postup zo základnej skupiny, čo si plne uvedomuje aj Greif.

"Nebudeme si klamať, už máme len teoretickú šancu na postup. Bohužiaľ, šťastie, ktoré sme mali s PAOK-om, nás v tomto dvojzápase opustilo. Nemáme sa však za čo hanbiť. Siahli sme si na dno svojich síl, odovzdali sme maximum a jednoducho to nevyšlo. Máme pred sebou ešte dva zápasy, ktoré si musíme užiť. Človek nikdy nevie, či si ešte niekedy zahrá v Európskej lige," dodal Greif.





