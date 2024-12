WHO neodmieta hypotézu o laboratórnom pôvode koronavírusu, žiada hlbšie preskúmanie

Generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus žiada o hlbšie preskúmanie teórie o možnom laboratórnom pôvode koronavírusu, ktorú dosiaľ všetci odmietali.

Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Aj keď experti dospeli k záveru, že pôvod v laboratóriu je najmenej pravdepodobná hypotéza, vyžaduje si to ďalšie skúmanie, potenciálne s ďalšími misiami za účasti špecializovaných odborníkov, ktoré som pripravený nasadiť,“ vyhlásil 56-ročný Ghebreyesus na brífingu pred zverejnením dlho očakávanej správy o pôvode koronavírusu od tímu expertov, ktorí pred niekoľkými týždňami uskutočnili misiu v čínskom Wu-chane.

Pravdepodobný prenos z netopierov

Podľa kópie konceptu dosiaľ nezverejnenej správy, ktorú získala agentúra The Associated Press (AP), najpravdepodobnejším zdrojom nového koronavírusu u ľudí je podľa spoločného výskumu WHO a Číny prenos z netopierov cez ďalšie zviera.

Výskumníci určili štyri scenáre pre výskyt koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré zoradili podľa pravdepodobnosti. Na vrchole zoznamu je prenos na človeka z netopierov cez ďalšie zviera, čo je podľa nich pravdepodobné až veľmi pravdepodobné. Priame šírenie z netopierov na ľudí je podľa odborníkov pravdepodobné. Šírenie prostredníctvom potravinových výrobkov z „chladiaceho reťazca“ je zase možné, ale nepravdepodobné, pretože riziko je v tomto prípade nižšie ako pri respiračnej infekcii medzi ľuďmi.

Teóriu o tom, že by vírus unikol z laboratórií v čínskom Wu-chane, meste, kde po prvý raz zaznamenali prípady koronavírusu, experti odmietli s tým, že podobné incidenty sú zriedkavé a pred decembrom 2019 v laboratóriách neexistuje záznam o vírusoch, ktoré by boli úzko príbuzné so SARS-CoV-2.

Podobné vírusy u mačky

Je známe, že u netopierov sa vyskytujú koronavírusy, podľa správy WHO je však „evolučná vzdialenosť medzi týmito netopierími vírusmi a SARS-CoV-2 odhadovaná na niekoľko desaťročí, čo naznačuje chýbajúci článok“. Vysoko podobné vírusy zistili aj u šupinavcov a experti poukázali aj na norky a mačky, ktoré sú náchylné na koronavírus a mohli by byť podľa nich potenciálnymi prenášačmi.

O tom, či epidémia vírusu začala na trhu s morskými plodmi vo Wu-chane, kde zaznamenali jedny z najskorších klastrov prípadov, správa nedala jasnú odpoveď. Objav ďalších prípadov pred vznikom ohniska na trhu naznačuje, že by mohla mať počiatok niekde inde. Správa poznamenáva, že by sa mohli objaviť nezaznamenané mierne prípady, ktoré by mohli byť spojením medzi trhom a skoršími prípadmi. „V súčasnosti preto nemožno dospieť k nijakému pevnému záveru o úlohe trhu Chua-nan pri vzniku ohniska nákazy alebo o tom, ako sa na trh dostala infekcia,“ píše sa v správe.

