Walmart stiahne z predaja tričká so sovietskymi symbolmi na žiadosť Litvy, Lotyšska a Estónska

VILNIUS 19. septembra (WebNoviny.sk) - Litva oznámila, že obchodný reťazec Walmart súhlasil so stiahnutím tričiek so sovietskymi symbolmi zo svojho online obchodu po tom, čo sa na ne tri pobaltské krajiny sťažovali.

Tvrdý postoj voči Sovietskemu zväzu

Litvu, Lotyšsko a Estónsko v roku 1940 násilne anektovalo Rusko, pričom pobaltské republiky ostali súčasťou Sovietskeho zväzu až do jeho rozpadu v roku 1991, s výnimkou krátkej okupácie nacistickým Nemeckom v rokoch 1941-1944.



Predovšetkým Litva zaujala následne tvrdý postoj voči odkazom komunistickej éry a zakázala sovietske, ako aj nacistické symboly. Krajinu nedávno rozhneval americký Walmart, ktorý ponúkal na predaj tričká a ďalšie produkty s nápismi USSR (ZSSR), ako aj emblémami Sovietskeho zväzu, a žiadala preto ich stiahnutie z predaja.

Tovar odstráni aj Amazon

Hovorkyňa litovského ministerstva zahraničia Rasa Jakilaitieneová pre agentúru The Associated Press v utorok povedala, že "tento týždeň dostali od Walmartu list, ktorý potvrdzuje, že tieto produkty z predaja stiahnu". Hovorkyňa uviedla, že o odstránenie výrobkov so sovietskymi symbolmi požiadajú aj Amazon.com.

Pobaltská krajina už v máji privítala rozhodnutie nemeckej firmy so športovými výrobkami Adidas, ktorá odstránila červené tielko s písmenami USSR a emblémami Sovietskeho zväzu zo svojich online obchodov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !