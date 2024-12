Wagnerovci sú v Afrike, podľa Prigožina prinášajú šťastie a spravodlivosť (video)

22.8.2023 (SITA.sk) - Prvý videoprejav Jevgenija Prigožina od júnovej vzbury wagnerovcov naznačuje, že šéf žoldnierskej skupiny sa nachádza v Afrike. Ako referuje spravodajský web BBC, video zverejnené na kanáloch na Telegrame prepojených s wagnerovcami ukazuje Prigožina v bojovej výstroji, pričom v ňom hovorí, že skupina robí Afriku „slobodnejšou“. BBC nebola schopná overiť, kde bolo video natočené.

Spojené kráľovstvo minulý mesiac uvalilo sankcie na dvoch vedúcich predstaviteľov Wagnerovej skupiny v Stredoafrickej republike, pričom ich obvinilo z mučenia a zabíjania civilistov. Spojené štáty zasa obvinili wagnerovcov z obohacovania sa nezákonnými obchodmi so zlatom na africkom kontinente.

?? Wagner PMC chief Prigozhin in recent video most likely in Mali.

Notice he wears a hat for the first time and a seemingly new logo with wreath similar to the Belarusian coat of arms.#Russia #Russian #Russians #Wagner #WagnerGroup #WagnerPMC #PMC #Mali #Military #Africa #Merc pic.twitter.com/DI8UeidJn8