WADA od spustenia špeciálnej linky prijala mnoho nových oznámení o podozreniach z dopingu

Podľa Younga oslovili agentúru mnohí informátori v dôsledku ruských dopingových škandálov z ostatných rokov. Na linku sa obracajú najmä Rusi, pričom Young doplnil, že "boli to práve Rusi, kto zničil svoj systém, my to musíme uznať a pomôcť im, aby sa vrátili ako čistí športovci."