Vyžrebovali prvé kolo dvojhier na US Open, v 3. kole je možný súboj sestier Wiliamsových

NEW YORK 24. augusta (WebNoviny.sk) - Štvrtkový žreb úvodného kola dvojhier na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku) spojil dokopy zaujímavé mená.

Federer môže naraziť na Djokoviča

Svetová a nasadená jednotka Španiel Rafael Nadal si v 1. kole zmeria sily s krajanom Davidom Ferrerom. Vo Flushing Meadows sa stretli dosiaľ iba v roku 2007, Nadal vtedy nestačil na Ferrera a v osemfinále mu podľahol 7:6 (3), 4:6, 6:7 (4), 2:6.



Päťnásobný miestny víťaz Roger Federer nastúpi na úvod proti Japoncovi Jošihitovi Nišiokovi. Ak 37-ročný Švajčiar postúpi do štvrťfinále, môže v ňom naraziť na turnajovú šestku Srba Novaka Djokoviča.

Rovnako zaujímavý duel sa rysuje na úvod turnaja medzi nasadenou osmičkou Bulharom Grigorom Dimitrovom a držiteľom voľnej karty, miestnym víťazom z roku 2016 Švajčiarom Stanom Wawrinkom.

Wozniacku čaká nepríjemná prekážka

V ženskom "pavúku" je nasadenou jednotkou Rumunka Simona Halepová. V 1. kole vyzve víťazka tohtoročného Roland Garros Estónku Kaiu Kanepiovú. V rovnakej časti "pavúka" sú aj obe americké sestry Williamsové. Ich vzájomný duel by mohlo priniesť už 3. kolo.



V následnom osemfinále by Serenu alebo Venus čakala práve Halepová. Atraktívny duel možno očakávať v úvodom kole medzi turnajovou šestkou Francúzkou Caroline Garciovou a Britkou Johannou Kontovou.

Nasadenú dvojku Dánku Caroline Wozniacku čaká v 1. kole nepríjemná prekážka v podobe Austrálčanky Samanthy Stosurovej.

