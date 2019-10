Vyzerá to na veľký úspech s výnimkou Prahy, komentuje Babiš výsledky volieb

PRAHA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš až po siedmich hodinách od zatvorenia volebných miestností predstúpil pred novinárov, aby povedal, čo si myslí o predbežných výsledkoch volieb.

"Vyzerá to na veľký úspech nášho hnutia," vyhlásil. Jeho hnutie ANO pritom síce uspeje vo väčšine veľkých miest, ale veľmi pravdepodobne stratí Prahu, čo považoval Babiš za prestížnu vec. Babiš priznal, že v Prahe to nedopadne dobre. Premiér je však presvedčený, že na jeho vládu to nebude mať vplyv.

"Všetko je to o ľuďoch," uviedol. "Občania vnímajú, že hnutie ANO posúva našu vlasť dopredu," povedal tiež premiér a dodal, že jeho hnutie viedlo veľmi pozitívnu kampaň, na rozdiel od niektorých súperov, cituje Babiša portál iDNES.cz.

Občania Českej republiky si v piatok a v sobotu vyberali zástupcov do obecných zastupiteľstiev aj tretiny Senátu.

