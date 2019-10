Vyvodzovanie zodpovednosti je u nás na dlhé lakte, podľa Čaputovej potrebujeme zmeniť prokuratúru

5.7.2019 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku máme podľa prezidentky Zuzany Čaputovej problém s tým, že sa nie vždy dokážeme vysporiadať s excesom. Prezidentka to povedala v exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA.

„Keď sa stane chyba alebo je porušený zákon úmyselne, tak vyvodenie zodpovednosti je u nás buď na dlhé lakte, alebo sa vôbec neudeje,“ tvrdí nová hlava štátu s právnickým vzdelaním, ktorej ambíciou je pomôcť tento stav zmeniť.

Ak nie je vyvodená zodpovednosť, v systéme podľa nej naďalej zotrváva človek, ktorý zlyhal korupčným správaním alebo zneužitím právomoci, pričom to má aj sekundárny efekt na ľudí, ktorí si povedia, že tu neplatia pravidlá pre všetkých rovnako.

Voľba generálneho prokurátora

Prezidentka by preto chcela čo najzodpovednejšie využiť svoje menovacie právomoci v prípade sudcov či menovania generálneho prokurátora na budúci rok. „Pokiaľ ide o systémové nastavenie, mám ambíciu presvedčiť politické strany, ktoré sú a budú po parlamentných voľbách pri moci, aby sme spolu pripravili kvalitnú zmenu nastavenia prokuratúry,“ dodala.





Podľa nej by sa už budúcoročná voľba generálneho prokurátora mohla udiať so širším návrhovým oprávnením a aj nastavenie generálnej prokuratúry by sa mohlo rozšíriť o prvky smerujúce k zvýšeniu zodpovednosti a transparentnosti.





Podobne by sme podľa prezidentky mali postupovať aj pri Policajnom zbore, policajnej inšpekcii či súdnej moci. „Systém musí byť nastavený tak, že je schopný vysporiadať sa s niekým, kto tomu systému robí zlé meno. A toto zatiaľ nefunguje. Myslím tým napríklad disciplinárnu zodpovednosť,“ povedala prezidentka. Je presvedčená o tom, že máme kvalitných sudcov, policajtov a prokurátorov a verí, že väčšina bude týmto zmenám naklonená.

Pravidlá neplatia pre všetkých rovnako

Spoluobčanov, ktorí sú frustrovaní tým, že pravidlá dnes neplatia pre všetkých rovnako, prezidentka motivuje, aby nestratili vieru, že zmena k lepšiemu je možná.









„Boli sme na jednej základnej škole v Smoleniciach. Poviete si, malá základná škola, ale tí ľudia tam robia skvelé veci a ovplyvňujú životy stoviek detí, ďalšie generácie, je to inkluzívna škola,“ objasnila prezidentka. Jedna z učiteliek dostala ideu, presvedčila riaditeľku a zaviedol sa systém, ktorý úspešne niekoľko rokov funguje a je aj inšpiráciou pre ďalšie školy.





„Tento typ zázrakov sa na Slovensku už deje,“ povedala prezidentka pre SITA. Máme podľa nej na Slovensku mnoho úžasných ľudí, ktorí robia perfektné pilotné projekty na celosvetovej úrovni, len sa o tom možno nevie. „Ak takíto ľudia budú inšpiráciou pre ďalších a v tomto zmysle to nevzdáme, tak nemám obavu o našu krajinu, pretože ľudia sú u nás skvelí,“ dodala.





Celý rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou







