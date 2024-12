Využívanie rekreačného príspevku by malo byť jednoduchšie a výhodnejšie. Aké zmeny nás čakajú?

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci by mali využívať príspevok na rekreáciu jednoduchšie a výhodnejšie. Štát by mal preplácať zamestnávateľom celú výšku tohto príspevku v súčasnej výške 500 eur. V súčasnosti zamestnávatelia platia svojim zamestnancom za ubytovanie na Slovensku z uvedenej sumy 55 %.

Ako vo štvrtok informoval generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) Radúz Dula, momentálne čakajú na overenie prepočtov od Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií SR.

Záchrana pracovných miest

"V prípade, že sa do príspevku na rekreáciu zapojí viac ako 450-tisíc ľudí, tento príspevok je pozitívny. Keď sa zachová status quo, znamená výpadok pre štátny rozpočet na úrovni zhruba 323 miliónov eur," povedal Dula.

Ak by o rekreačný príspevok prejavilo záujem 450-tisíc obyvateľov, podľa sekčného šéfa by to znamenalo záchranu asi 20 až 30-tisíc pracovných miest v cestovnom ruchu a súvisiacich službách. V súčasnosti majú na tento príspevok nárok len zamestnanci, ktorí pracujú u jedného zamestnávateľa aspoň dva roky, ale ministerstvo dopravy to chce zmeniť.

"Platilo by, kto nie je v skúšobnej lehote, má nárok na refundáciu rekreačného poukazu," uviedol Dula.

Kollár odporúča dovolenkovať na Slovensku

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) žiada a odporúča Slovákom, aby tohtoročnú letnú dovolenku strávili na Slovensku, prípadne v susednom Česku. Podporia tak podľa neho domáci cestovný ruch, ktorý je jedným z najviac postihnutých odvetví v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu.

"Pokiaľ tomuto sektoru nebudeme schopní pomôcť, tak to asi bez pomoci štátu neprežije. Máme určité riešenia, ako tento segment naštartovať. Na koaličnej rade sme navrhli opatrenia, ktorými štát vráti zamestnávateľovi príspevok na rekreáciu," povedal šéf parlamentu.

cestovný ruch, Ekonomické dopady koronavírusu, letná dovolenka, rekreačné poukazy, rekreačný príspevok, zamestnávatelia

