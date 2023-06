Výstavba vysokorýchlostného železničného spojenia by mohla vyjsť lacnejšie ako dostavba diaľnice

Vybudovanie vysokorýchlostného železničného spojenia Bratislava-Košice novou južnou trasou s napojením na už existujúcu sieť vysokorýchlostných tratí v Európe s cestovnou rýchlosťou až do 400 kilometrov za hodinu navrhuje inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Ako ďalej informoval výkonný riaditeľ inštitútu Peter Helexa, predmetný projekt v hodnote približne 10 miliárd eur by mal nahradiť súčasné „zaplátavanie“ železničných tratí a doplniť „nekonečnú dostavbu diaľnice Bratislava-Košice“.

Podľa neho takýmto spôsobom by Slovensko dosiahlo európsky priemer a okrem uvoľnenia preplnených ciest by projekt pomohol aj životnému prostrediu.

Meškáme viac ako 30 rokov

Podľa IstroAnalytica by sa výstavba vysokorýchlostného železničného spojenia a prevádzka dodatočných železničných tratí v ekonomike prejavila novými pracovnými príležitosťami. V tejto oblasti je Slovensko v omeškaní oproti iným krajinám EÚ o viac ako 30 rokov.





„Uvedená trať by Slovensko stála približne 10 miliárd eur. Pre porovnanie, modernizácia železničnej trate Bratislava-Žilina doteraz stála takmer 2 miliardy eur a vlaky na tejto trase zrýchlili o 8 minút. V prepočte tak každá ušetrená minúta stála 250 miliónov eur,“ zdôraznil Helexa.

Do diaľnice sa investuje oveľa viac

Zároveň upozornil, že do diaľnice Bratislava-Košice sa investovalo a ešte na jej dokončenie investuje dokopy viac ako 8 miliárd eur. Podľa prepočtov inštitútu by mohla byť trať uvedená do prevádzky do roku 2035.





Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica je mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR. Bol založený v júni 2020. Jeho hlavný tím tvoria odborníci, ktorí spájajú svoje viac ako 20-ročné pracovné skúsenosti v rôznych odvetviach súkromného a verejného sektora.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?