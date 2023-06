Výstavba Via Carpatia bude na Slovensku meškať niekoľko rokov, Maďari sú vraj už hotoví

Slovensko bude meškať s výstavbou úseku medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia dva až štyri roky. Súčasné vedenie ministerstva dopravy sa však podľa ministra Pavla Lančariča bude usilovať čo najviac toto oneskorenie skrátiť.

Povedal to dnes počas brífingu po rokovaní predstaviteľov rezortov dopravy Vyšehradskej štvorky (V4) v podtatranskej Starej Lesnej.

Schválenie druhej časti obchvatu

Zároveň poznamenal, že práve dnes schvaľoval prvú tranžu druhej časti prešovského obchvatu, ktorá je súčasťou rýchlostnej cesty R4 a teda cestného prepojenia Via Carpatia.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť pripomenul, že podľa medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovensko podpísalo, by mal byť slovenský úsek dokončený do roku 2028.





„Ak by sme neurobili legislatívnu zmenu zákona o výstavbe rýchlostných ciest a diaľnic, meškali by sme štyri až šesť rokov. Umožnila nám tak urýchliť stavbu o dva roky,“ vysvetlil. Zároveň dodal, že rezort momentálne pripravuje zadanie a analýzu pre PPP projekt.

Odhadované náklady

Cesta R4 či Via Carpatia od Prešova až po poľskú obec Barwinek podľa jeho slov má nárok na financovanie. „Predpokladáme, že od roku 2024 alebo 2025 začneme súťažiť koncesionára na výstavbu tejto cesty, a mali by sme ju dokončiť najneskôr v roku 2032,“ dodal.

Medzinárodný koridor prepojí Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Na Slovensku bude mať viac ako 70 kilometrov. Náklady na výstavbu sú podľa Kmeťa odhadované na viac ako jednu miliardu eur.





„Vďaka situácii na Ukrajine, aj keď je to veľké nešťastie, čo sa tam deje, máme možnosť čerpať na túto cestu aj európske zdroje,“ informoval.

Žiadosť na financovanie

V súčasnosti už podľa jeho slov pripravujú žiadosti na financovanie projektovej dokumentácie k septembrovej výzve. Súčasťou R4 je tiež severný obchvat Prešova, kde prvú časť s tunelom Bikoš odovzdajú podľa štátneho tajomníka v septembri. Od Prešova po maďarskú hranicu je úsek ukončený.





Poliaci by mohli mať práce ukončené v rokoch 2026 či 2027. Naznačil to štátny tajomník Ministerstva infraštruktúry Poľska Andrzej Bittel, podľa ktorého už v Poľsku majú jeden úsek zrealizovaný, ostatné sú v rôznych stupňoch prípravy. Čo sa týka Maďarov, tí už sú podľa Kmeťa s výstavbou Via Carpatia hotoví.

