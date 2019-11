Výstavba úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové sa môže predražiť o milióny eur, varuje hnutie OĽaNO

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Výstavba problematického úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové sa môže podľa hnutia OĽaNo výrazne predražiť.

Najväčším rizikom scenára, že na stavbe zostane taliansko-slovenské združenie spoločností Salini Impregilo a Dúha je podľa hnutia to, že zhotoviteľ nemusí stavbu dokončiť a neskôr by si mohol pýtať ďalšie peniaze.

Riziká pri dokončení stavby

"V tejto chvíli majú za sebou iba 40 percent stavby a už teraz má dlh vo výške sto miliónov eur. Dá sa preto očakávať, že ak by mali pokračovať v stavbe a dokončiť zvyšných 60 percent tunela a ostatných stavieb, peniaze by im chýbali opäť," povedal v piatok na brífingu expert OĽaNO na dopravu Jiří Kubáček. Celá stavba by tak podľa neho namiesto zazmluvnených 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty mohla stáť 510 mil. eur.

V prípade, že štát zmluvu so súčasným zhotoviteľom vypovie a vyberie nového zhotoviteľa na dokončenie stavby, cena by sa podľa hnutia mohla zvýšiť na 630 mil. eur. Dokončenie stavby by mohlo stáť zhruba 460 mil. eur popri už vyfaktúrovaných 170 mil. eur.

"Ak by sa s novým zhotoviteľom stihla podpísať zmluva ešte v priebehu tohto roka, čo je veľmi optimistický predpoklad, stavba by mohla byť dokončená v roku 2023," uviedol Kubáček. Za veľké riziko tohto variantu označil, že terajší zhotoviteľ by sa vypovedaniu zmluvy bránil na súde a namietal by, že má nárok na dokončenie stavby.

"V takom prípade by stačilo predbežné opatrenie súdu a na stavbe by sa nemohlo pokračovať až do vyriešenia sporu. Dokončenie tunela by bolo odložené na neurčitý čas," dodal Kubáček.

Práce meškajú približne rok

Ak by stavba úseku D1 s tunelom Višňové nebola dokončená do konca roku 2023, Slovensko by prišlo o financie Európskej únie na preplatenie prác. Štát by musel diaľnicu zaplatiť len z vlastných zdrojov. Stavba mala byť pôvodne hotová do konca roka 2019, ale už teraz mešká približne rok.

"Potrebujeme mať na stole odborné posúdenie týchto dvoch scenárov. Preto žiadame Národnú diaľničnú spoločnosť a vyzývame ministra dopravy, aby čím skôr informovali ľudí a vodičov o tom, čo by znamenalo dokončenie tunela súčasným dodávateľom a čo bude znamenať, ak ideme do tendra a stavbu prevezme nový stavebník," povedal poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz.

Podľa neho treba počkať na závery medzinárodnej komisie, ktorá začala pomáhať riešiť spor medzi NDS a zhotoviteľom na tejto stavbe, a na základe toho sa rozhodnúť pre jednu alebo druhú možnosť.





