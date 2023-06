Výstavba nájomného bývania pre Rómov je kľúčová aj ťažká úloha, uviedla sociologička Kusá

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Výstavba nájomného bývania je kľúčová, no nesmierne ťažká úloha, a to najmä preto, že má viacero „vlastníkov“. Pre agentúru SITA to uviedla sociologička Zuzana Kusá. Zdôraznila, že bez súhlasu obce a vlastníkov pozemkov je v tomto smere v súčasnosti „cesta zarúbaná“.

K obmedzeniu hlasu samospráv a jej obyvateľov v základných otázkach akou je bývanie či k usmerneniam bytovej výstavby, ktoré by predchádzali segregácii sociálnych či etnických skupín, sa podľa nej žiadna demokratická vláda na Slovensku zatiaľ neodvážila.

Nespochybniteľná prospešnosť

Kusá to konštatovala s tým, že takéto politiky v bývaní sú vo viacerých demokratických krajinách realitou a ich prospešnosť sa nespochybňuje.

Ako ďalej priblížila, ľuďom nemožno pomôcť, aby sa posunuli na vyššiu úroveň, ak budú nútení žiť v preplnených príbytkoch, bez dostatočného prístupu k vode, energiám či vzdialení od verejných služieb.

Dôležitá téma

Aj podľa Františky Ondrašikovej z neziskovej organizácie Projekt Dom.ov je bývanie v súvislosti s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) najdôležitejšou témou.

Kým sa nebude vláda intenzívne venovať prelomu takzvanej „poroby bývania v rómskych osadách“, bude sa podľa nej tento problém zväčšovať.

Domnieva sa preto, že vláda by mala urobiť odvážne legislatívne úpravy, ktoré by urýchlili procesy vysporiadania pozemkov pod rómskymi osadami.

