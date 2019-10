Výstavba diaľnic na Slovensku trvá 50 rokov, ich dokončenie je v nedohľadne

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku trvá už päťdesiat rokov. Dokončenie ich celej plánovanej siete, vrátane hlavnej diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, resp. ďalej k hranici s Ukrajinou, zostáva stále v nedohľadne.

V pondelok uplynulo polstoročie od začiatku výstavby prvého diaľničného úseku na území SR - D2 Malacky - Bratislava. Práce na tomto úseku v dĺžke vyše 29 kilometrov sa začali ešte v rámci Československa 22. apríla 1969 a úsek odovzdali do prevádzky 7. novembra 1973.

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd) si myslí, že tí, ktorí v minulosti plánovali prepojenie Bratislavy a Košíc diaľnicou, neurobili najšťastnejšie rozhodnutie. Namiesto severnej trasy D1 cez Žilinu by podľa neho bola lepšia a rýchlejšia výstavba diaľnice južnou trasou.

"Už dávno bolo známe, že geológia nie je stabilná v severnom smere a napriek tomu sa tak rozhodlo. Toto rozhodnutie musíme teraz akceptovať a dokončiť diaľnicu," povedal Érsek. Keby sa v tom čase rozhodlo, že diaľnica pôjde juhom, podľa neho by už bola hotová.

765 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest

V súčasnosti je v prevádzke 713 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a ďalších 52 km úsekov R1 v rámci PPP projektu. "Vždy je relatívne, čo je málo, čo je veľa. Nie je to dostatočné na to, že patríme medzi automobilové veľmoci a aká je veľká premávka na Slovensku," uviedol Érsek.

"Robíme, čo môžeme. Prvoradou našou úlohou je, aby sme už prepojili Bratislavu s Košicami," poznamenal minister dopravy. Za 50 rokov bolo podľa neho možné dokončiť aspoň hlavnú diaľničnú sieť.





"Vo verejnom obstarávaní sme išli vždy za najnižšiu cenu, no čo je najlacnejšie, nie je vždy najlepšie," upozornil Érsek. Výstavba troch úsekov diaľnic, ktoré sa začali stavať pri súčasnom ministrovi dopravy, pokračuje podľa plánu.

Diaľnicu D1 stavajú už 47 rokov

Výstavba D1 trvá od marca 1972, teda 47 rokov, keď začali stavať prvý úsek na tejto diaľnici Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján (vyše 7 km), pričom do užívania ho odovzdali v decembri 1976. Neboli dodržané viaceré termíny dokončenia D1 medzi Bratislavou a Košicami, naposledy v roku 2020.





Najnovšie sa očakáva, že by to mohlo byť predbežne v roku 2026, to však závisí od toho, či dovtedy postavia úsek Turany - Hubová s dvomi tunelmi, posledný stále nerozostavaný úsek medzi oboma najväčšími mestami Slovenska. S výstavbou úsekov D1 za Košicami k hranici s Ukrajinou sa počíta najskôr v roku 2026 a s dokončením v rokoch 2029 - 2030.

Dokončená iba diaľnica D2

Z plánovaných diaľnic a rýchlostných ciest bola zatiaľ dokončená iba D2 od hraníc SR s Českou republikou na trase Kúty - Malacky - Bratislava po hranicu s Maďarskom v dĺžke 72,9 km, a to v roku 1998. Ostatné diaľnice a rýchlostné cesty sú okrem sprevádzkovaných úsekov stále buď vo výstavbe, v súťažiach, ale hlavne v príprave.





Vo výstavbe je šesť úsekov D1 a D3, ako aj jeden privádzač na D1 v celkovej dĺžke vyše 71 km v pôsobnosti NDS, ako aj päť úsekov D4 a R7 cez PPP projekt v dĺžke 59 km. V súťažiach na zhotoviteľa je päť úsekov R2, R3 a R4 v dĺžke takmer 46 km a v príprave sú úseky diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke 1 040 km, z toho diaľnice 186 km a rýchlostné cesty 854 km.

