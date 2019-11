Vyššia minimálna mzda môže motivovať k práci a nie k životu zo sociálnych dávok, tvrdí Kamenický

7.8.2019 (Webnoviny.sk) - Minister financií Ladislav Kamenický podporuje zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku. "Vyššia minimálna mzda motivuje k tomu, aby sa človeku viac oplatilo pracovať ako žiť zo sociálnych dávok," uviedol šéf rezortu financií na sociálnej sieti.

Najviac ľudí pracuje v noci

Rast najnižších hrubých zárobkov je podľa neho potrebný aj preto, že Slovensko je krajinou, kde v porovnaní s inými krajinami Európskej únie najviac ľudí pracuje v noci alebo počas dní pracovného pokoja.

"Vyššia minimálna mzda vytvára tlak na to, aby sa takáto práca zredukovala," tvrdí Kamenický. Výška príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu je totiž naviazaná na sadzbu hodinovej minimálnej mzdy. Vyššia hodinová minimálna mzda tak zamestnávateľom zvýši náklady za prácu v noci a cez víkend.

Podporu zvyšovaniu minimálnej mzdy šéf štátnej kasy vyjadruje aj preto, že vyššia minimálna mzda vytvára tlak aj na výšku ostatných miezd, kde v EÚ porovnaní stále zaostávame.

Podpora domácej spotreby

"Rast miezd podporuje domácu spotrebu, ktorá je momentálne jedným z hnacích motorov hospodárskeho rastu Slovenska," argumentuje. V posledných rokoch sa podľa Kamenického ukázalo, že rast minimálnej mzdy nespôsobil zvyšovanie nezamestnanosti, nemal zásadný negatívny dopad na verejné financie, ale práve naopak, mal pozitívny vplyv na rast miezd nízkopríjmovej skupiny obyvateľstva.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 zo súčasných 520 eur na 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura.

Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne. O tomto návrhu rezortu práce a sociálnych vecí by mala rokovať Hospodárska a sociálna rada, ktorej členom je aj minister financií Ladislav Kamenický, 19. augusta tohto roka.

Fico navrhol vzorec

Predseda strany Smer-SD Robert Fico minulý týždeň v stredu informoval, že posiela predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a šéfovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku tvorili 60 % z priemernej mzdy na Slovensku. "Privítal by som, keby to bolo už od 1. januára 2020," povedal Fico na tlačovej besede.

Ako uviedol, druhou možnosťou je zavedenie automatického zvyšovania minimálnej mzdy od 1. januára 2021. Ak by sa podľa neho novela zákona uplatňovala už od začiatku budúceho roka, minimálna mzda by v roku 2020 dosiahla 603 eur.

"Vzorec je najlepšie riešenie," tvrdí šéf Smeru. Vzorec by podľa neho stanovoval len najnižšie možné zvýšenie minimálnej mzdy, pričom zamestnávatelia a odborári by sa mohli dohodnúť aj na vyššej sume minimálnych hrubých zárobkov.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.





