Vyššia daň na cigarety nemusí prispieť k nárastu štátneho rozpočtu, tvrdí Philip Morris Slovakia

12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Návrh na zvýšenie spotrebnej dane na cigarety a bezdymové tabakové výrobky, ktorý v stredu schválila vláda, je podľa tabakovej spoločnosti Philip Morris Slovakia prekvapivý, nárazový, vysoký a nekoncepčný.

„Vzniká tak riziko, že mnoho ľudí, ktorí úspešne prestali fajčiť cigarety a prešli na menej rizikovú alternatívu, sa v dôsledku skokového nárastu spotrebnej dane vráti naspäť ku cigaretám, ktoré sú pre ich zdravie horšou voľbou,“ uviedol pre agentúru SITA manažér komunikácie Philip Morris Slovakia Juraj Králik.

Premietnutie dane do konečnej ceny

Zároveň pripomína, že spotrebná daň na tabakové výrobky sa na Slovensku tento rok už zvyšovala. „Preto si myslíme, že zvýšenie by malo byť vyvážené, postupné a rozložené na dlhšie časové obdobie,“ tvrdí Králik.

Pripomína, že za posledné roky bolo nepísaným pravidlom, že zvyšovanie spotrebných daní sa robilo formou daňového kalendára na viac rokov, pričom priemysel aj spotrebiteľ mali priestor sa tomuto zvýšeniu prispôsobiť.





Podľa spoločnosti, ktorá na slovenský trh dodáva tak cigarety ako aj bezdymové tabakové výrobky, je pritom málo pravdepodobné, že navrhnuté zvýšenie sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky skutočne prinesie očakávaný nárast príjmov do štátneho rozpočtu.





Otázkou je aj to, ako by tabakové spoločnosti premietli zvýšenie spotrebnej dane do konečnej ceny svojich produktov. O svojej cenovej politike totiž Philip Morris nechce informovať.

Národniari zvyšovanie nepodporia

Spotrebná daň na cigarety aj bezdymové tabakové výrobky sa má zvýšiť. Vláda v stredu schválila návrh ministerstva financií na zvýšenie sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura, bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.





Podľa ministra financií Ladislava Kamenického by tieto zmeny mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.





Či tento návrh prejde, je však otázne. Krátko po schválení návrhu vo vláde totiž predseda koaličnej SNS Andrej Danko vyhlásil, že toto zdražovanie cigariet jeho strana nepodporí. Zároveň tvrdí, že o návrhu nevedel ani on, ani jeho koaliční partneri a preto tento postup vlády označil za porušenie koaličnej zmluvy. Avizoval preto aj zvolanie koaličnej rady, ktorá by sa mala konať vo štvrtok popoludní.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !