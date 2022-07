Vyššia daň na bezdymové tabakové výrobky hnevá viaceré subjekty, fajčiari sa vrátia k cigaretám

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh na výrazné zvýšenie sadzby dane na bezdymové tabakové výrobky (BTV) narazil na nesúhlas viacerých subjektov, ktoré sa zapojili do pripomienkového konania k návrhu rezortu financií. S dramatickým zvýšením sadzby dane o viac ako 90 percent zásadne nesúhlasí Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).

Upozorňuje na to, že BTV prinášajú pre ich užívateľov výrazné zníženie zdravotného rizika v porovnaní s klasickými cigaretami. Znižovanie rizika je podľa AOPP prístupom, ktorý podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. Tabakové výrobky na zahrievanie podľa PHE (Public Health England) vytvárajú nižšie množstvo škodlivých látok v porovnaní so spaľovacími cigaretami, tvrdí asociácia.

Menej znečistené verejné priestranstvá

Rezort hospodárstva žiada ministerstvo financií, aby špecifikovalo vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci medzinárodného trhu. "Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov (najmä pri bezdymových tabakových výrobkoch) môže mať vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci medzinárodného trhu," upozornilo ministerstvo hospodárstva.

Ministerstvo školstva odporúča upraviť sadzbu dane z tabaku v BTV podľa okolitých štátov. Obáva sa toho, že nastane skokový nárast a nekontrolovaný presun spotreby k návykovým nikotínovým výrobkom, ktoré v súčasnosti nie sú zaťažené spotrebnou daňou.

S navrhovaným radikálnym zvyšovaním sadzby dane na BTV nesúhlasí ani Únia miest Slovenska (ÚMS). "Takto stanovená daň bude najvyššia v okolitých krajinách a toto rozhodnutie následne povedie k zvýšeniu cien bezdymových výrobkov a je možné predpokladať, že u časti fajčiarov bude znamenať návrat ku klasickým cigaretám," tvrdí. Podľa ÚMS je nepochybné, že BTV menej znečisťujú verejné priestranstvá a sú menej obťažujúce pre verejnosť ako klasické tabakové výrobky. "Z týchto dôvodov navrhujeme sadzby dane na bezdymové tabakové výrobky zvyšovať pomalšie ako daň na cigarety a ostatný tabak," uviedla únia miest ako pripomienku k návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Pomalší rast daní žiadajú aj potravinári

Aj Potravinárska komora Slovenska (PKS) žiada, aby sa sadzby dane na BTV zvyšovali pomalšie ako sadzby dane na cigarety a ostatný tabak, ktorý sa spaľuje. Potravinári upozorňujú na to, že inovatívne tabakové výrobky, ako napríklad elektronické cigarety, zahrievaný tabak, prípadne nikotínové vrecúška, majú potenciál byť menej škodlivé.

Ceny cigariet by sa mali od februára budúceho roka zvýšiť v priemere o 40 centov. Od februára 2023 by mali cigarety zdražieť o ďalších 20 centov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov od ministerstva financií. Zmeny nastanú aj pri zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov (BTV). Obsah tabaku je pritom v BTV polovičný ako v cigarete. V súčasnosti predstavuje zdanenie tabaku v BTV približne iba 44 % zdanenia tabaku v cigaretách, návrh novely zákona od februára 2021 počíta so zvýšením tohto podielu na 73 %. Spotrebná daň na BTV má podľa návrhu rezortu financií od februára budúceho roka vzrásť na 146,10 eura a od roku 2023 na 207,20 eura za kilogram, v súčasnosti je to 76,70 eura za kilogram. Balenie tabaku určeného na zahrievanie by tak od budúceho roka malo zdražieť o 50 centov.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

