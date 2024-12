Vysokoškolskí študenti žiadajú náležitú pozornosť opatreniam, cítia sa odstavení na vedľajšiu koľaj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo venovať náležitú pozornosť aj opatreniam na vysokých školách. Uviedla to Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) na svojom webe.

Súčasne žiada o zvolanie relevantných aktérov, ktorí zanalyzujú hrozby a aj potreby vysokoškolského prostredia a navrhnú taký systém prezenčnej výučby, ktorý bude vyhovujúci a hlavne bezpečný.

Študenti odstavení na vedľajšiu koľaj

„Pre základné a stredné školy sa vymysleli skvelé systémy na zabezpečenie a udržanie výučby – samotestovanie žiakov, izolácia tried, hybridné vzdelávanie, a tak ďalej.





Vysoké školy boli závislé od farby okresu, bez ohľadu na skutočné hrozby na akademickej pôde. A teraz to pôsobí tak, že kým sa vymýšľali premyslené systémy pre žiakov, študenti vysokých škôl boli odstavení na vedľajšiu koľaj,“ zhodnotil predseda ŠRVŠ Filip Šuran.

ŠRVŠ poukázala na to, že kým opatrenia na základných a stredných školách sleduje celá spoločnosť, podmienky štúdia na vysokých školách sa nastavujú bez potrebných dát.





Zástupcovia vysokoškolákov vnímajú negatívne vyjadrenia ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), z ktorých podľa nich vyplýva, že výučba na vysokých školách má byť v špecifickom režime OP (očkovaní, prekonaní). „V praxi by to znamenalo, že vyučujúci by museli okrem vyučovania skupiny študentov prezenčne zabezpečiť aj aktívnu účasť študentov pripojených online. Podľa tohto modelu bude musieť vyučujúci vysvetľovať učivo priemerne pätnástim prítomným študentom a ďalším piatim online pripojeným študentom,“ objasnili. Zároveň poukázali na to, že aj napriek vysokej zaočkovanosti medzi vysokoškolákmi, prísnym hygienickým opatreniam a dlhodobej dištančnej výuke, ide o nerealizovateľný spôsob výučby.

Vysoké školy sú autonómne

Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva pre agentúru SITA uviedol, že vysoké školy sú autonómne a je na nich, akú formu výučby si zvolia. Zároveň platí, že školy musia postupovať v súlade s novými vyhláškami, ktoré súvisia so schválenými vládnymi opatreniami proti variantu omikron. Tie by mali vyjsť vo vestníku vlády SR začiatkom budúceho týždňa. Gröhling vo štvrtok 13. januára na tlačovej konferencii odporučil, aby sa študenti vzdelávali prezenčne.





„Naozaj sa rozprávame o mladých ľuďoch, nad 18 rokov, ktorí môžu využiť očkovanie a predpokladám, že neveria rôznym hoaxom a iným veciam, ale očkovanie využijú, pretože tým v prvom rade chránia seba, svoju rodinu, ale aj prístup k vzdelávaniu. Ak máme otvorené základné školy a stredné školy a riaditelia majú enormnú snahu, aby zachovali prezenčné vyučovanie, ja nevidím absolútne žiadny dôvod, aby vysoké školy vzdelávali online,“ konštatoval.

