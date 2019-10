Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku treba podľa dokumentu Európskej komisie zmodernizovať

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) - Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku treba zmodernizovať, aby získalo medzinárodnejší rozmer, výsledky študentov výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie, v školách by sa mohol dať väčší priestor občianskej výchove a napriek neustálemu hospodárskemu rastu sú investície do vzdelávania hlboko pod priemerom krajín OECD a Európskej únie.

Tieto zistenia vyplynuli z Monitora vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý dnes zverejnila Európska komisia.

Ako agentúru SITA informovala Ingrid Ludviková zo Zástupenia Európskej komisie na Slovensku, tohtoročný monitor sa zameriava najmä na vzdelávanie a odráža sa v ňom aj úloha vzdelávania pri posilňovaní angažovanosti, inklúzie a porozumenia občianskym právam. V monitore sa uvádza celý rad príkladov, čo robia členské štáty pre to, aby zabezpečili, že sa mladí ľudia naučia, ako funguje demokracia a inštitúcie, a zoznámia sa s hodnotami, na ktorých je vybudovaná Európska únia.

V monitore sa okrem iného sleduje aj to, aké sú výdavky členských štátov na vzdelávanie, ktoré predstavujú dôležitú investíciu do hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Verejné financovanie vzdelávania sa v členských štátoch EÚ zvýšilo v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0,5 percenta. Mnohé členské štáty však ešte stále investujú do vzdelávania menej než pred hospodárskou krízou a 13 z nich vynakladá menej prostriedkov.





