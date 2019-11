Vysokopostavení predstavitelia vraj žiadali Haleyovú, aby podkopala autoritu Trumpa

11.11.2019 (Webnoviny.sk) - Dvaja vysokopostavení vládni predstavitelia nabádali bývalú americkú veľvyslankyňu pri OSN k tomu, aby podkopala autoritu prezidenta Donalda Trumpa. Nikki Haleyová to tvrdí vo svojej novej knihe. Podľa jej slov ju bývalý šéf kancelárie Bieleho domu John Kelly a bývalý šéf diplomacie Rex Tillerson žiadali, aby sa vzoprela niektorým Trumpovým požiadavkám. Povedali jej vraj, že sa "snažia zachrániť krajinu". Tillerson údajne dodal, že ľudia zomrú, ak prezidenta nezastavia.

Haleyová to však odmietla, pričom ich žiadosti označila za "nebezpečné" a "urážlivé". "Namiesto toho, aby to hovorili mne, to mali povedať prezidentovi a nie ma žiadať, aby som sa pripojila k ich postrannému plánu," povedala 47-ročná Haleyová pre televíznu stanicu CBS.

Kniha With All Due Respect by mala vyjsť v utorok. Trump ju už prostredníctvom tweetu schválil a napísal: "Veľa šťastia Nikki!".

