Výsledky: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku (prvé kolo)

Víťazkou prvého kola prezidentských volieb sa stala so ziskom 40,57 % platných hlasov Zuzana Čaputová. V druhom kole bude o priazeň voličov bojovať s Marošom Šefčovičom, ktorý obsadil druhú priečku so ziskom 18,66 % hlasov. Vyplýva to z výsledkov po sčítaní všetkých okrskov.

Tretí najvyšší podiel platných hlasov získal v prvom kole prezidentských volieb Štefan Harabin, a to 14,34 %. Nasledoval Marian Kotleba so ziskom 10,39 % hlasov, František Mikloško s 5,72 %, Béla Bugár s 3,1 %, Milan Krajniak s 2,77 % a Eduard Chmelár s 2,74 %.

Menej ako percento platných hlasov získali Martin Daňo s podielom 0,51 %, Róbert Švec s 0,3 %, Juraj Zábojník s 0,28 %, Ivan Zuzula s 0,17 % a Bohumila Tauchmannová s 0,16 %. Voliči však odovzdali hlasy aj kandidátom, ktorí z boja o post prezidenta odstúpili. Robertovi Mistríkovi 0,15 % a Józsefovi Menyhártovi 0,05 %.





Z celkového počtu 4,429 mil. voličov zapísaných v zoznamoch voličov sa pritom podľa neoficiálnych výsledkov v prvom kole voľby prezidenta zúčastnilo 2,159 mil. voličov. Volebná účasť tak dosiahla 48,74 %.

Počet volebných okrskov: 5940





Podiel spracovaných okrskových zápisníc: 100 %





Volebná účasť: 48,74 %





Výsledky 1. kola prezidentských volieb

Zuzana Čaputová (počet hlasov: 870 415) 40,57%





Maroš Šefčovič (počet hlasov: 400 379) 18,66%





Štefan Harabin (počet hlasov: 307 823) 14,34%





Marian Kotleba (počet hlasov: 222 935) 10,39%





František Mikloško (počet hlasov: 122 916) 5,72%





Béla Bugár (počet hlasov: 66 667) 3,10%





Milan Krajniak (počet hlasov: 59 464) 2,77%





Eduard Chmelár (počet hlasov: 58 965) 2,74%





Martin Daňo (počet hlasov: 11 146) 0,51%





Róbert Švec (počet hlasov: 6 567) 0,30%





Juraj Zábojník (počet hlasov: 6 219)0,28%





Ivan Zuzula (počet hlasov: 3 807) 0,17%





Bohumila Tauchmannová (počet hlasov: 3 535) 0,16%





Zdroj: Štatistický úrad SR





Výsledky prvého kola prezidentských volieb začali zverejňovať v sobotu až po 23:16. Dôvodom bol incident, pre ktorý bola v obci Medzany uzatvorená volebná miestnosť na jednu hodinu a 16 minút a hlasovať sa tu mohlo dlhšie.





Čaputová podľa výsledkov dominovala vo všetkých samosprávnych krajoch. Po sčítaní výsledkov zo všetkých volebných okrskov mala najväčšiu podporu v Bratislavskom kraji, kde získala 59,65 % hlasov, naopak, najmenšiu mala v Prešovskom kraji, a to 30,28 %.





Rovnako v každom z ôsmich krajov za Zuzanou Čaputovou nasleduje kandidát Maroš Šefčovič. Ten zase najväčšiu podporu získal v Trenčianskom kraji s 22,49 % hlasov. Naopak, najmenej hlasov dostal od voličov v Bratislavskom kraji, a to 13,57 %.

Podľa politologičky Filozofickej fakulty UK Dariny Malovej sa v 1. kole prezidentských volieb nekonalo žiadne prekvapenie.





Výsledky totiž podľa nej viac-menej zodpovedajú posledným prieskumom zverejneným ešte pred moratóriom. Malová si myslí, že Zuzana Čaputová ukázala svoju schopnosť osloviť nejednotný segment voličov s rôznymi názormi – od liberálov až po ľudí nespokojných so súčasnou situáciou.

Pozrite si náš nový Magazín !