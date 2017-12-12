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Výsledky: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku (prvé kolo)

Výsledky: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku (prvé kolo)

Výsledky - prezidentské voľby 2019 na Slovensku

(prvé kolo)

Počet volebných okrskov: 5940

Počet spočítaných volebných okrskov: 0

Volebná účasť: %

Výsledky 1. kola prezidentských volieb

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Béla Bugár 0,00

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Zuzana Čaputová 0,00

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Martin Daňo 0,00

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Štefan Harabin 0,00

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Eduard Chmelár 0,00

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Marian Kotleba 0,00

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Milan Krajniak 0,00

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František Mikloško 0,00

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Maroš Šefčovič 0,00

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Róbert Švec 0,00

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Bohumila Tauchmannová 0,00

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Juraj Zábojník 0,00

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Ivan Zuzula 0,00

Zdroj: Štatistický úrad SR

VIAC O TÉME: PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019 NA SLOVENSKU


Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

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