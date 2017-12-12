Výsledky - prezidentské voľby 2019 na Slovensku
(prvé kolo)
Počet volebných okrskov: 5940
Počet spočítaných volebných okrskov: 0
Volebná účasť: %
Výsledky 1. kola prezidentských volieb
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Zdroj: Štatistický úrad SR
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