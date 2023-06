Výsledky kontrolórov sú opäť na zaplakanie, stále sa nám nedarí odbúrať priepastné rozdiely vo vzdelávaní Rómov

Slovensko má problém znížiť rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie. Nepomohla tomu ani Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.

Jej zavádzanie do praxe kontroloval Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Na opatrenia a aktivity v oblasti vzdelávania bolo počas kontrolovaného obdobia rokov 2016 až 2020 použitých 173 miliónov eur.

Neefektívne využívanie eurofondov

Z prostriedkov, ktoré pochádzali najmä od Európskej únie, bolo 45 miliónov využitých neefektívne, na nesplnené ciele. K stratégii bolo 14 čiastkových cieľov akčných plánov, z nich boli naplnené dva. V tlačovej správe to uvádza NKÚ.

NKÚ pripisuje neúspech pri implementácii stratégie jednak nesprávnemu nastaveniu systému jej riadenia a jednak nedostatočným kompetenciám Úrad splnomocnenca pre rómske komunity v oblasti koordinácie a kontroly plnenia cieľov.

Úrad splnomocnenca ani samotný splnomocnenec nemá oporu v zákone a nedisponuje kompetenciami na vymáhanie plnenia cieľov vo vzťahu ku gestorským rezortom, a to aj napriek tomu, že je zodpovedný za koordináciu a monitorovanie stratégie.

Nenapĺňanie cieľov





Podľa NKÚ to vytvára predpoklady na neefektívne vynakladanie prostriedkov. Kontrolóri tiež upozornili, že úrad splnomocnenca nikdy neinformoval vládu o plnení cieľov.





Pritom je podľa NKÚ dôležité informovať verejnosť a preukazovať plnenie cieľov, a to ako v mene transparentnosti, tak aj za účelom získavania podpory verejnosti pri presadzovaní rómskych inkluzívnych politík.

„Ak chceme, aby inklúzia a integrácia Rómov prinášala zlepšenie života, nielen samotnej minority, ale aj spoločnosti v širšom vnímaní a ďalšia stratégia ich vzdelávania do roku 2030 bola úspešná, je nevyhnutné dôsledne využívať existujúce kompetencie splnomocnenca pre rómske komunity a aj ich posilniť. Dôležité je tiež jasne vymedziť zodpovednosť jednotlivých gestorov a kontrolovať a vyžadovať plnenie úloh. Realizácia projektov bez jednoznačných kompetencií a zodpovednosti za naplnenie cieľov stratégie je mrhaním financiami,“ povedal podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.

Systém potrebuje úpravy

Doplnil, že zodpovedné rezorty a inštitúcie by sa mali zaujímať o výsledky, nielen o financie, keďže ide o oblasť, v ktorej napriek vynaloženým prostriedkom dlhodobo nedochádza k pokroku.





Zodpovedným subjektom NKÚ odporúča, aby prehodnotili systém priebežnej kontroly plnenia cieľov stratégie vo vzťahu k vynakladaným finančným prostriedkom. Odporúča tiež prehodnotenie kompetencií a systému riadenia stratégie.





Systém potrebuje úpravy, keďže v novej stratégii do roku 2030 bol potenciál na implementáciu opatrení v oblasti vzdelávania vyčíslený na 177 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a je možné jeho navýšenie z investičných a štrukturálnych fondov.

