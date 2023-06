Vyšetrenie na koronavírus Covid-19 (výter z hrdla a nosa): Čo robiť a čo nerobiť (zásady)

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na sociálnej sieti Facebook zverejnilo zásady, ktoré by ste mali dodržiavať pred vyšetrením na ochorenie Covid-19.

Na odberové miesto je potrebné prísť osobným autom.

„Test a následná karanténa je povinná pre všetkých pasažierov vo vozidle,“ upozorňuje NCZI a ponúklo štyri body, ktoré by ste mali ďalej dodržať.

- príďte nalačno a bez predchádzajúceho použitia zubnej pasty, lokálnych voľno predajných prípravkov používaných pri bolesti hrdla (tablety na cmúľanie, pastilky, ústne spreje), kloktadiel, ústnej vody a žuvačky





- v prípade smädu je povolené pitie nechladenej čistej vody





- pred výterom nefajčite





- pred výterom úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa





Aktuálne štatistiky rozšírenia koronavírusu COVID-19: Počet nakazených a obetí

Z aktuálnych štatistík Centra pre systémovú vedu a inžinierstvo (CSSE) na americkej Univerzite Johna Hopkinsa v Baltimore vyplýva, že vírusom, ktorý sa koncom minulého roka zrodil v čínskom meste Wu-chan, sa už nakazilo viac ako 1 900 000 na celom svete. Ochorenie si doteraz vyžiadalo vyše 121-tisíc ľudských životov. Na druhej strane, podľa štatistík sa z neho vyliečilo už vyše 465-tisíc ľudí.

V Európe vírus najviac zasiahol Taliansko a Španielsko

Doteraz najviac potvrdených prípadov má USA, kde ochorenie diagnostikovali viac ako 583-tisíc ľuďom. Druhým najväčším ohniskom šírenia nového koronavírusu je Španielsko, v ktorom sa nakazilo vyše 172-tisíc ľudí. Na treťom mieste v rebríčku šírenia je Taliansko s počtom prípadov prevyšujúcim 159-tisíc.





Po Taliansku nasleduje Francúzsko s takmer 137-tisíc infikovanými a Nemecko, kde počet nakazených takisto presiahol 130-tisíc.





Najviac obetí si vzal koronavírus v USA, zomrelo tam vyše 23-tisíc nakazených. Spomedzi európskych krajín hlási najvyššiu úmrtnosť na ochorenie COVID-19 Taliansko. Pandemickému vírusu tu podľahlo viac ako 21-tisíc ľudí. V Španielsku si koronavírus vyžiadal vyše 18-tisíc obetí a vo Francúzsku, ktoré je na treťom mieste, zomrelo takmer 15-tisíc ľudí.

Slovensko má 835 nakazených, Rakúsko už 14-tisíc

Slovensko má aktuálne 835 potvrdených prípadov koronavírus, pričom prvý nakazený bol u nás diagnostikovaný 5. marca. Išlo o 52-ročného muža z obce Kostolište, u ktorého sa ochorenie rozvinulo do zápalu pľúc. Takisto evidujeme prvé dve úmrtia spojené s ochorením COVID-19.





Zo susedných krajín má najvyšší počet nakazených Rakúsko, kde sa koronavírusom infikovalo okolo 14-tisíc ľudí a zomrelo 384 nakazených osôb. Česko, kde sa ochorením nakazilo vyše 6-tisíc osôb, hlási 147 úmrtí. Poľsko uvádza vyše 7-tisíc nakazených a 251 úmrtí, Maďarsko má viac ako 1 500 infikovaných a 122 mŕtvych. Ukrajina v súvislosti s COVID-19 informuje o viac ako 3 300 nakazených a 98 úmrtiach.

