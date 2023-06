Výroba vianočných čokoládových kolekcií Orion je už v plnom prúde

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Už začiatkom septembra začne ich púť, najskôr do veľkoskladov a následne do obchodných prevádzok, aby boli včas k dispozícii aj slovenským zákazníkom. Rôzne čokoládové figúrky či salónky, ktoré k nám z tohto závodu putujú už desiatky rokov, sú neodmysliteľnou súčasťou vianočných stromčekov v mnohých slovenských domácnostiach. Iba pre informáciu, na výrobu všetkých sviatočných výrobkov sa v závode spotrebuje približne 1 200 ton čokolády.

ZORA v Olomouci vyrába široké portfólio výrobkov

Samozrejme, okrem vianočnej kolekcie schádza z výrobných liniek tohto závodu aj množstvo ďalších známych cukroviniek a čokoládových pochúťok. Sú medzi nimi obľúbené tabuľkové čokolády ORION či Študentská pečať alebo aj tyčinky Margot a Deli. Ročne zíde z výrobných liniek závodu ZORA viac ako 33 tisíc ton čokoládových cukroviniek, z ktorých veľká časť končí aj na slovenskom trhu.

V dnešnej dobe, keď zákazníci zohľadňujú pri kúpe výrobkov aj ochranu životného prostredia je dôležité tiež uviesť, že všetky výrobky z portfólia ORION sú vyrábané zo stopercentne udržateľne získavaného kakaa a sú certifikované organizáciou Rainforest Alliance. Tá potvrdzuje, že kakao pochádza z fariem splňujúcich štandardy udržateľného poľnohospodárstva.

Závod s tradíciou vyrába aj novinky

Závod ZORA Olomouc, ktorého vznik sa datuje do roku 1898, patrí od roku 1999 pod koncern Nestlé. Po vstupe Nestlé došlo v závode k rozsiahlej rekonštrukcii výroby čokoládových hmôt. Bola postavená nová hala a závod bol vybavený najmodernejšími technológiami na výrobu vysoko jemných čokoládových hmôt. Neustále dochádza aj k inováciám vo výrobe produktov. Okrem tradičných výrobkov schádzajú z výrobných liniek aj rôzne novinky. Napríklad, fanúšikovia Lentiliek sa môžu tešiť na to, že nadchádzajúci vianočný stromček si budú môcť ozdobiť už aj kolekciou mliečnych figúrok plnených s Lentilkami. A milovníci čokolády After Eight sa zasa môžu tešiť na svoj obľúbený výrobok už aj vo forme bonboniéry.

Viac ako polovica všetkých produktov vyrobených v závode ZORA sa vyváža do zahraničia. Okrem Slovenska sa pod rôznymi značkami dajú tunajšie výrobky nájsť napríklad aj vo Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Saudskej Arábii či Kuvajte.

