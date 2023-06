Výroba automobilov na Slovensku klesla za prvý polrok podľa odhadov minimálne o štvrtinu

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Výroba automobilov na Slovensku klesla za prvý polrok tohto roku v dôsledku koronakrízy medziročne o približne 25 až 30 %.

Také sú aktuálne odhady Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. Pandémia pritom prerušila výrobu vo všetkých štyroch slovenských automobilkách.

Ako prvý odstavil výrobu Volkswagen Slovakia, a to 17. marca. Linky v trnavskej fabrike Groupe PSA Slovakia zastavili o dva dni na to, Jaguar Land Rover Slovakia dočasne prerušil produkciu 20. marca a Kia Motors Slovakia 23. marca.

Ako prvá obnovila výrobu automobilka v Žiline, 6. apríla. Volkswagen postupne nabiehal od 20. apríla, výrobné linky v Trnave sa opäť rozbehli v prvej polovici mája, v Nitre začali produkciu spúšťať od 18. mája.

Štát sa pritom podnikateľom snaží okrem finančnej pomoci, uľahčiť podnikanie aj prijímaním rôznych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Parlament minulý týždeň schválil prvý balík takýchto zmien, rezort hospodárstva už avizuje prípravu ďalšieho, ktorý by chcel predstaviť na jeseň.

"Boli sme oslovení Ministerstvom hospodárstva SR, aby sme predkladali podnety. V súčasnosti robíme prieskum medzi našimi členmi," uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár zväzu Ján Pribula.

V každom prípade podľa neho privítajú každú zmenu, ktorá pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie a zníži náklady zamestnávateľov.

"Zároveň uprednostňujeme systémové kroky, ktoré majú širší dopad. K takýmto krokom počítame odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov a iných benefitov, stanovovanie výšky minimálnej mzdy, počet „úrovní“ minimálnej mzdy, stanovenie reprezentatívnosti zástupcov zamestnancov a prípadne presun viacerých kompetencií na vyjednávanie na úroveň podniku, znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia ako na strane zamestnancov tak aj zamestnávateľov, permanentný Kurzarbeit, či podporu investícií," načrtol Pribula.

Mnohé z týchto otázok a návrhov na ich riešenie sú už podľa automobilového sektoru v súčasnosti na stole v rámci rokovaní s vládou a s jednotlivými ministerstvami.

"Veríme, že sa ich podarí v krátkej dobe uviesť do života, nakoľko rozhodujú o konkurencieschopnosti Slovenska," uzavrel Pribula.

