Vyrieši personálnu krízu v zdravotníctve rovnaké sociálne zabezpečenie, aké majú policajti, vojaci či hasiči?

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických (IVRA) rizík navrhuje, aby mali zdravotníci rovnaké podmienky pre poskytovanie dávok výsluhového zabezpečenia ako vojaci, ozbrojené sily, ozbrojené, bezpečnostné a záchranné zbory. Uviedol to v tlačovej správe riaditeľ inštitútu Martin Halás, nakoľko ide o povolania vykonávané v prioritnom záujme štátu.

Zdravotníci zabezpečujú služby vo verejnom záujme garantujúce základné ústavné aj sociálne práva občanov. Spĺňajú preto podľa IVRA rovnaké parametre, ako iné profesie spadajúce pod výsluhové zabezpečenie.

Všetky tieto kritériá sú podľa doterajšej právnej úpravy výsluhového zabezpečenia postavené na kombinácii poskytovania jednorazových, dočasných opakujúcich sa a trvalých opakujúcich sa dávok výsluhového zabezpečenia.

Stanovenie rovnakých podmienok pre poskytovanie dávok výsluhového zabezpečenia pre zdravotníkov je podľa Halása mimoriadne dôležité pre motiváciu zdravotníkov zotrvať v systéme zdravotníctva.

„Základným predpokladom je nastavenie rovnakého systému sociálneho zabezpečenia ako majú vojaci, policajti, hasiči, záchranári, colníci, SISkári, či NBÚ. Tento sociálny systém je dlhodobo garantovaný, nemá žiadne dodatočné náklady na štátny rozpočet a hradí sa z rozpočtu príslušného ministerstva,” uviedol riaditeľ IVRA.

Nový systém sociálneho zabezpečenia zdravotníkov by zároveň znížil objem financií vyplácaných zo Sociálnej poisťovne.

Rozhodujúcim dôvodom pre koncipovanie osobitného systému sociálneho zabezpečenia zdravotníkov by mal byť prioritný záujem štátu na personálnom zabezpečení ústavou garantovanej zdravotnej starostlivosti, a s tým spojená kompenzácia sociálnych rizík, spojených s výkonmi vo verejnom záujme v zdravotníctve.

IVRA zvažuje osloviť profesijné a odborné organizácie združujúce zdravotníkov na podpis petície zdravotníkov za zvýšenie platov a zmenu sociálneho zabezpečenia zdravotníkov s naviazaním na zmeny v zákonoch, Ústave SR a Pláne Obnovy.

