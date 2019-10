Vypočítali, koľko hodín musí Slovák odpracovať na 100-eurový nákup

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Priemerná hrubá mzda v slovenskom hospodárstve dosiahla vlani úroveň 1 013 eur a na nákup potravín v hodnote 100 eur tak musel Slovák s priemerným platom odpracovať približne 16 hodín, čiže dva pracovné dni.

Na 100-eurový nákup sa pracuje aj 3,5 dňa

Zamestnanci finančných a poisťovacích činností, informácií a komunikácie a dodávky elektriny, plynu a pary s priemernými platmi 1 750 až 1 850 eur musia odpracovať na 100-eurový nákup potravín zhruba deväť hodín, približne jeden pracovný deň. Ide tak o najkratší čas spomedzi všetkých odvetví hospodárstva.

Naopak, najdlhší čas na takýto nákup potravín musia v práci stráviť zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení, a to až približne 27 hodín, čo je zhruba 3,5 pracovného dňa. Informovala o tom analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) Eva Sadovská.

Platy rástli rýchlejšie ako ceny

Priemerná mzda v hospodárstve vzrástla vlani o 6,2 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov sa zvýšili oproti roku 2017 o 3,9 %.

"Podľa štatistík tak v roku 2018 platy rástli rýchlejšie ako sumy na cenovkách potravín na pultoch našich obchodov. Inak povedané, zo svojich platov si vlani priemerne zarábajúci Slovák mohol dovoliť kúpiť viac potravín ako v roku 2017. Tento fakt platil vo väčšine odvetví, avšak nie úplne všade. Napríklad v prípade zamestnancov administratívnych služieb bol rast platov (na úrovni 1,5 %) pomalší ako rast cien potravín. Obdobná situácia vlani nastala aj v prípade zamestnancov ubytovacích a stravovacích zariadení a činností v oblasti nehnuteľností," uviedla Sadovská.

Zaplatenie odvodov a daní

Rozdiel medzi odvetviami, v ktorých sa zarába najmenej a najviac je podľa SFD až trojnásobný. "No a práve výška príjmov je faktor, ktorý Slovákov pri nákupoch v obchodoch limituje," dodala Sadovská. Analýza počítala s hrubými priemernými mzdami v jednotlivých odvetviach slovenského hospodárstva.





"Samozrejme, úplne prvé čo sa udeje a to ešte skôr, ako sa reálne k svojej výplate dostaneme, je zaplatenie odvodov a daní. Ak by sme zohľadnili vo výpočte aj tento fakt, tak odpracovaný čas potrebný na nákup potravín v hodnote 100 eur by bol dlhší pri každom povolaní o niekoľko ďalších minút či hodín," dodala Sadovská.

