Vypočítajte si, kedy by ste mali odísť do dôchodku. Sociálna poisťovňa zverejnila novú kalkulačku

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa pripravila pre poistencov novú kalkulačku na určenie dôchodkového veku. Nájdu ju na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

"Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dôchodkový automat zrušili

Kalkulačkou je podľa neho možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku tohto roka zrušilo. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanovil priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa uplatňuje na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak bude dôchodkový vek zvyšovať do roku 2030.

Znížený dôchodkový vek

Hranica penzijného veku 63,5 roka sa týka žien s jedným dieťaťom, ktoré sa narodili v roku 1964 a neskôr. Limit na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov sa vzťahuje na ženy s dvomi deťmi, narodené v roku 1961 a neskôr. Strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka sa týka žien s tromi a štyrmi vychovanými deťmi, ktoré sa narodili v roku 1962 a neskôr a žien s piatimi a viac deťmi, ktoré sa narodili v roku 1965 a neskôr.





Kalkulačka na určenie dôchodkového veku





V prílohe k zákonu je tiež uvedený znížený dôchodkový vek pre mužov, ktorí vychovali deti, a to pre prípady, kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene. Takáto situácia by nastala napríklad vtedy, ak žena zomrie pred dovŕšením dôchodkového veku.





Žene vzniká nárok ísť skôr do dôchodku, ak sa osobne starala o dieťa najmenej 10 rokov, či najmenej päť rokov, ak sa začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená aj vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov.





Uznajú sa aj prípady, ak sa žena osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením jej dôchodkového veku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Strop sa nepáčil správcovskej spoločnosti

Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku sa nepozdáva predsedovi predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) Miroslavovi Kotovovi.





"Mechanizmus postupného predlžovania dôchodkového veku bol nastavený veľmi rozumne. Išlo o postupné nie skokovité zmeny, komunikované dlho dopredu, čiže každý občan v produktívnom veku mal čas sa na tieto nastavenia systému pripraviť," uviedol pre agentúru SITA. Zvyšovanie dôchodkového veku je podľa neho jedno z najefektívnejších opatrení na zvýšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.





"Ovplyvňuje totiž obe strany dôchodkovej rovnice, nielen znižuje počet poberateľov dôchodku, ale zvyšuje aj počet pracujúcich," povedal. Upozornil na to,že s predlžujúcim sa vekom života musíme aj dlhšie pracovať. O to viac v situácii, keď sa na Slovensku dlhodobo rodí málo detí.





"Mladej generácii takto nakladáme na chrbát príliš veľké bremeno. A nemali by sme sa čudovať, keď ho za pár desaťročí odmietnu niesť," dodal Kotov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.