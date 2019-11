Výpisy z tretieho piliera sú podrobnejšie, Slováci sa môžu dozvedieť aj výšku svojho dôchodku

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Účastníci tretieho penzijného piliera dostávajú od začiatku tohto roka podrobnejšie výpisy z osobných dôchodkových účtov.

Ako informovala generálna riaditeľka sekcie sociálneho postenia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jana Kolesárová, výpisy z dôchodkových účtov v tomto roku klienti dostanú výlučne elektronicky. "O listinný výpis musí klient výslovne požiadať," povedala.

Informácie o dôchodku

Nové výpisy z dôchodkového účtu obsahujú údaj o veku, ktorý je potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, rozpis a celkovú sumu poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov, či informácie o odhadovanej výške budúceho doplnkového starobného dôchodku počas 10 rokov.

Jedna zo štyroch doplnkových dôchodkových spoločností v tohtoročnom výpise z účtu ponúka aj alternatívnu prognózu odhadovanej sumy penzijných dávok pri zvýšení príspevku sporiteľa.

"V prípade, že si mladý človek sporí v konzervatívnom fonde, môže ho na to doplnková dôchodková spoločnosť upozorniť a ukázať mu, čo by sa stalo, keby sa presunul do fondu s vyšším potenciálom výnosu a vyšším rizikom," povedala Kolesárová. Súčasťou výpisu sú aj informácie o vplyve inflácie na hodnotu dôchodkových úspor, ako aj informácie o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky.

Opatrenie pre druhý pilier

Novú, podrobnejšiu podobu výpisov podľa Kolesárovej dostane približne 800 tisíc klientov doplnkových dôchodkových spoločností. "Našim záujmom je pomôcť ľuďom, aby lepšie pochopili, aké dôchodkové nároky získali," povedala. Sporitelia v treťom pilieri si podľa nej vďaka komplexnejším informáciám môžu lepšie nastaviť svoje dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie.

"Niečo podobné by sme chceli zaviesť aj pre spoločnosti v druhom pilieri," uviedla. Rezort práce podľa Kolesárovej už pripravuje návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá by sa mala do dvoch týždňov objaviť v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Predpokladáme, že v roku 2021 by mohli byť prvé nové, zaujímavé a zrozumiteľné výpisy aj pre sporiteľov v druhom pilieri," dodala. V tretej fáze zlepšovania informovanosti o budúcich dôchodkových nárokoch by rezort práce chcel do tohto procesu zapojiť aj Sociálnu poisťovňu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !