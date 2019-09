Vypálenie obce Kalište bolo podľa prezidentky Čaputovej aktom beštiality

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) - Vypálenie obce Kalište v roku 1945 bol akt beštiality, ktorý mal za následok viac ako štyridsať obetí a nepredstaviteľné utrpenie ďalších obyvateľov obce a napokon aj jej zánik.Uviedla to na pietnej spomienke na mieste, kde stávala obec, prezidentka Zuzana Čaputová.

„Kalište je jednou z mnohých osád a obcí na Slovensku, ktoré boli vypálené počas druhej svetovej vojny, ale je to jediná obec, v ktorej život nebol nikdy obnovený. Stretnutiami, aké je to dnešné, život do Kališťa vraciame. Kým si budeme pamätať, čo sa tu stalo, kým si budeme pamätať, prečo k tejto tragédii došlo, pamiatka a odkaz Kališťa budú a zostanú živé,“ povedala prezidentka.

Nenávistná ideológia

Obce ako Kalište, Kľak, Ostrý Grúň, Tokajík a ďalšie, ktoré boli vypálené a jej obyvatelia vyvraždení, považuje Čaputová podľa vlastných slov za memento, ktoré pripomína, aké desivé a hrozné sú následky toho, keď národy a štáty podľahnú nenávistnej ideológii.

„Keď príliš veľa ľudí uverí tomu, že za všetko, čo ich trápi, s čím sú nespokojní, je zodpovedná konkrétna skupina osôb, že stačí túto skupinu fyzicky či spoločensky zlikvidovať a všetko sa zmení k lepšiemu. Kto systematicky vyvoláva, či organizuje nenávisť, kto ju pestuje ako nástroj na dosiahnutie svojich cieľov, ten pracuje na tom, aby Kalište nebolo iba minulosťou,“ zdôraznila Čaputová.

Mier je braný ako samozrejmosť

Na spomienke sa zúčastnil aj predseda vlády Peter Pellegrini. „Obete nezmyselného skutku porazenej, na všetkých frontoch ustupujúcej armády a jej zdesených domácich prisluhovačov, si zaslúžia našu úctu i trvalú spomienku. No je to príležitosť oceniť aj tých, ktorí sa tomuto zlu odvážne postavili," vyhlásil.

Stav mieru je podľa premiéra dnes braný ako samozrejmosť. „Nikdy ale nezabúdajme na časy, keď to tak nebolo, aby sme sa vedeli vyvarovať takých tragédii, ako tej v obci Kalište,“ dodal.

Po oslobodení Slovenska preživších obyvateľov obce presídlili do Banskej Bystrice, do časti Fončorda, kde pre nich boli vybudované domy na ulici Nové Kalište.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !