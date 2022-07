Vynálezca webu Tim Berners-Lee vydal knihu pravidiel pre internet, chce bojovať proti cenzúre

25.11.2019 (Webnoviny.sk) - Vynálezca webu a počítačový výskumník Tim Berners-Lee vydal súpis pravidiel pre riadenie internetu. Návrh práv a povinností pre internet, ktorý nesie názov Contract for the Web (Dohoda pre internet, pozn. SITA), je výsledkom ročnej práce jeho World Wide Web Foundation a je navrhnutý na boj proti šíriacim sa negatívnym javom na internete, ako sú dezinformácie, hromadné sledovanie a cenzúra. Projekt sa usiluje o to, aby sa vlády a priemysel zaviazali, že udržia poznatky voľne dostupné. Dohoda však nie je záväzná, informuje agentúra AP.

Kniha pravidiel

"Nemali sme celkom komplexný, úplný akčný plán pre ďalší postup na webe. Toto je po prvý raz, čo máme knihu pravidiel, v ktorej sa delí zodpovednosť," vyjadril sa na margo súpisu Berners-Lee, ktorý chartu pre internet zverejnil v pondelok.

Dohoda napríklad navrhuje rámec ochrany súkromia a osobných dát na internete s jasne definovanými národnými zákonmi, ktoré by dali jednotlivcom väčšiu kontrolu nad tým, aké dáta sa o nich zbierajú. Nezávislé a dobre zabezpečené regulačné orgány by v rámci neho verejnosti ponúkli účinné prostriedky nápravy, čo súčasné zákony a inštitúcie nespĺňajú.

Toxicita na internete

Medzi financovateľmi a partnermi Contract for the Web sú aj spoločnosti Google a Facebook, ktorých obchodné modely zberu údajov a senzácie podporujúce algoritmy čelia obvineniam z toho, že zhoršujú toxicitu na internete. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International sú dokonca ich obchodné modely založené na porušovaní ľudských práv.

Podľa Berners-Leeho je však ich účasť veľmi dôležitá. "Máme pocit, že spoločnosti a vlády si zaslúžia rovnaké miesta pri stole a pochopenie pre to, z čoho vychádzajú, je tiež rovnako hodnotné," vysvetlil s tým, že viesť rozhovor o tejto problematike bez technologických spoločností by v podstate nemalo zmysel.

Podnecovanie rozbrojov

Jednou z najväčších výziev pre iniciatívu je narastajúce podnecovanie rozbrojov na internete zo strany vlád na čele s Čínou, Ruskom a Iránom. Tieto krajiny čoraz viac vynakladajú úsilie o technickú kontrolu nad ich domácimi sieťami, sprísňujú cenzúru a kontrolu. "Trend balkanizácie je naozaj znepokojujúci a v Iráne je v súčasnosti extrémny," skonštatoval Berners-Lee.





Silná vláda podľa neho prejavuje toleranciu preto, aby "jej občania počuli druhé hlasy, hlasy opozície, zahraničné hlasy". Jedným spôsobom, ako zabrániť vládam v obmedzovaní internetu by podľa počítačového výskumníka mohol byť napríklad finančný tlak. Nadnárodní veritelia by napríklad mohli podmieniť nižšie úrokové sadzby ochotou krajiny nechať vo svojej domácej sieti voľne prúdiť informácie.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

