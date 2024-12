Vyliečili sa z COVID-19, no následky majú dodnes. Lekári zistili, ktoré príznaky môžu pretrvať

Hoci mali mnohí pacienti nakazení koronavírusom len mierne prejavy ochorenia, ani po niekoľkých mesiacoch sa niektorí z nich necítia byť úplne uzdravení.

Z lekárskej štúdie Fakultnej nemocnice v Hradci Králové vyplynulo, že približne 40 percent pacientov, ktorí prekonali COVID-19, má aj po troch mesiacoch od prekonania ochorenia poškodené pľúca, informuje ČT24.

Do pilotnej štúdie sa zapojilo 79 pacientov, z ktorých väčšina mala iba mierny priebeh ochorenia.

Tretine pacientov sa čuch nevrátil

Podľa zistení českých lekárov malo až 90 percent nakazených problémy s čuchom a u tretiny z nich pretrvali aj po vyliečení. Zhruba polovica pacientov sa aj po štvrťroku sťažuje na ťažkosti s dýchaním a lapanie po dychu pri námahe.

Do roka by mali problémy zmiznúť

Pretrvávajúce príznaky sú výstražným znamením, že COVID-19 nemožno porovnávať s bežným prechladnutím alebo chrípkou. Našťastie, podľa prednostu pľúcnej kliniky nemocnice v Hradci Králové Vladimíra Koblížka by sa tieto problémy mali v priebehu polroka až roka úplne vytratiť.

Vírus môže poškodiť aj srdce

Podľa štúdie lekárov z Edinburskej univerzity môže koronavírus poškodiť aj srdce. Abnormality na srdci spôsobil u približne polovice skúmaných pacientov s vážnym priebehom ochorenia.





Nemeckí vedci zasa upozornili, že infekcia môže vyústiť do zápalu srdcového svalu a jeho následného zlyhania.









Dávnejšie tiež vedci poukázali na to, že koronavírus sa môže manifestovať aj v podobe neurologických následkov v prípade, že infekcia napadne mozgové tkanivo. Dôsledkom môžu byť problémy s pamäťou, pozornosťou, ale i zvýšené riziko rozvoja demencie.





Podľa talianskych lekárov sa mnohí z pacientov aj po prekonaní ochorenia sťažovali na pretrvávajúcu únavu, ťažkosti s dýchaním, bolesti kĺbov či bolesti na hrudníku.

Pacienti sa sťažujú na zvláštny „post-covidový syndróm“. Niektoré príznaky neustupujú

Prekonali Covid-19, ale ich zdravotných stav sa nevrátil do pôvodných koľají. Až deväť z desiatich ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom a mali vážny priebeh ochorenia, sa mesiace po zotavení lekárom sťažovali na pretrvávajúce nepríjemné symptómy, uvádza The Telegraph.

Najčastejšie pretrvávajúce príznaky

Jeden z posledných výskumov upozorňuje na možné zdravotné následky ochorenia v podobe zvýšenej únavy (53 percent pacientov), problémov s dýchaním (43 percent pacientov), bolestí kĺbov (27 percent pacientov) či bolesti na hrudníku (21 percent pacientov). Až 87 percent ľudí uviedlo, že aspoň jeden z príznakov Covid-19 u nich pretrval dlhodobo.





Vyplýva to z talianskej štúdie, ktorá sa objavila v odbornom magazíne JAMA. Lekári v rámci nej monitorovali zdravotný stav 143 osôb, ktoré mali závažný priebeh infekcie a museli byť hospitalizované.





Hoci je podľa kritikov rozsah štúdie malý, vzorka pacientov len úzka a chýba v nej kontrolná skupina, výsledky pritiahli pozornosť odborníkov.









COVID-19 môže spôsobiť dlhodobé neurologické následky, podľa vedcov hrozí nakazeným aj strata pamäte

Nový koronavírus podľa vedcov pôsobí na ľudský organizmus pustošivo a nenapáda iba dýchacie cesty. Odborníčka Natalie Tronsonová z Michiganskej univerzity v USA sa domnieva, že niektoré následky ochorenia COVID-19 sa prejavia až po niekoľkých rokoch.





U mnohých pacientov sa vyskytla strata čuchu a chuti, poruchy vedomia či zvýšené riziko mozgovej príhody. Môžu existovať aj vážnejšie a dlhodobejšie účinky infekcie, napríklad strata pamäte.

Príznaky sú ochrannou reakciou imunitného systému

Tronsonová však upozorňuje, že príčina dlhodobých následkov v mozgu nemusí byť spojená s vírusovou infekciou mozgového tkaniva.





„Mnohé z príznakov, ktoré pripisujeme infekcii, v skutočnosti spôsobila ochranná reakcia imunitného systému. Všeobecnú nevoľnosť, únavu, horúčku a spoločenské stiahnutie vyvoláva aktivovanie špeciálnych neuroimunitných buniek a signálov v mozgu,“ povedala Tronsonová.





Aj keď uvedené pocity slabosti môžu ľudí znervózňovať, počas liečebného procesu sú rozhodujúce. Keď je imunitný systém menej aktívny, môže bojovať proti chorobe. „Sociálne stiahnutie sa môže pomôcť znížiť šírenie vírusu,“ dodáva.

