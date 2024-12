Vyhrajte boj proti nadváhe aj vďaka tomuto elixíru

Ak patríte tiež medzi tých, ktorých trápi nadváha a nevie si s ňou rady, určite vyskúšajte tento „elixír“ z dvoch prísad. Úplne prírodný a zdravý.

Bez cvičenia a zdravej stravy to samozrejme nepôjde, ale tento elixír vám v tom boji veľmi pomôže.

Len pár dúškov tejto šťavy 20 minút po obede, vám pomôže spáliť viac ako polovicu kalórií zo zjedeného jedla. Všetko, čo potrebujete je len jeden veľký grapefruit a lyžica medu.

Príprava:

Ochlaďte grapefruit v chladničke. Rozrežte ho na polovicu a odstráňte dužinu lyžicou. Spolu s medom ju dajte do mixéra a miešajte, až dostanete homogénnu zmes.

Táto zázračná kombinácia obsahuje lykopén, ktorý pomáha telu bojovať s toxínmi. Grapefruit obsahuje rad výživných potravín, ktoré pomáhajú bojovať proti nachladnutiu a pomáha predchádzať ochoreniu srdca. Tiež je bohatý na vitamíny C, A, B, D, E a minerály ako je horčík, zinok, fosfor a meď, takže úbytok hmotnosti nie je jediný dôvod, prečo by ste mali začleniť tento elixír do vašej stravy.

Buďte však ostražití, ak užívate lieky. Grapefruit môže zvýšiť účinnosť niektorých liekov, čo nemusí byť dobré. Preto sa mu vyhnite v prípade užívania liekov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu