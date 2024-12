Vyhliadky vývoja slovenskej ekonomiky sú pre negatívne správy okolo koronavírusu hmlisté

Vyhliadky vývoja slovenskej ekonomiky sú pre rok 2021 naďalej hmlisté.

Ako pre agentúru SITA povedal hlavný analytik brokera ProfitLevel Lukáš Baloga, dôvodom sú aj napriek očakávaniam od vakcinácie správy o zmutovaní koronavírusu, rastúce počty pozitívnych prípadov a reakcia vlád v podobe lockdownov.

Negatívnym môže byť podľa neho najmä fakt, že krajiny, ktoré majú so Slovenskom najvyššiu obchodnú bilanciu, pristúpili k najtvrdším uzatváraniam ekonomiky. Týmito krokmi sa znižuje aj ekonomická aktivita Slovenska.

Podľa predikcií ProfitLevel by ekonomika Slovenska mala v nasledujúcom roku rásť 4,7-percentným tempom na medziročnej báze.





„Avšak tieto čísla môžu byť ľahko zrevidované nadol pre objavujúce sa nové negatívne správy,“ povedal Baloga.





Slovenská sporiteľňa očakáva v budúcom roku rast hrubého domáceho produktu na úrovni 6 %, s viditeľným oživením hlavne od jari 2021. Od konca roka 2021 sporiteľňa očakáva aj pomocnú roku zo strany čerpania európskych prostriedkov v rámci fondu obnovy, no viditeľnejšie sa to pravdepodobne prejaví od roku 2022.

Ekonomika je v recesii

Slovensko sa pre pandémiu COVID-19 nachádza podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej v recesii. Pôvodné odhady hovorili o poklese HDP o 10 % v roku 2020, aktuálne odhady sú o niečo optimistickejšie, a to aj vďaka spotrebe obyvateľstva. Hoci s recesiou ide ruka v ruke aj nárast nezamestnanosti, pokles príjmov, a teda aj určité limity domácností pri míňaní. „Napriek hrozivým očakávaniam sa tento faktor na spotrebe premieta pomenej,“ hovorí Sadovská.





Vývoj slovenskej ekonomiky môže za rok 2020 skončiť lepšie, ako hovorili jesenné odhady. Kým jesenná prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy hovorila o poklese ekonomiky o 6,7 % HDP, aktuálne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje pokles na úrovni 5,8 % HDP. Výsledok za tretí štvrťrok posunul očakávania za celý tento rok nad úroveň pôvodnej prognózy.

