Vydržte, Covid-19 ustupuje, vyhlásil prezident Zeman a súhlasil by s predĺžením núdzového stavu

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman podľa vlastných slov cíti nádej a opatrenia proti šíreniu koronavírusu podľa neho zabrali. Myslí si však, že Snemovňa mala umožniť predĺženie núdzového stavu do 15. mája. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii televízie Prima Partie.

Občanov zároveň vyzval, aby vydržali. Vo veľkonočnom posolstve v Českej televízii uviedol, že je potrebné spoločnosť uzdraviť solidaritou a láskou.

V Partii Zeman poznamenal, že nie je záruka, že ak sa spoločnosť vystaví voľnému priebehu epidémie, bude človek imúnny. Námestníka ministra zdravotníctva Romana Prymulu si podľa vlastných slov váži, no prikláňa sa skôr k názoru, že je lepšie populáciu chrániť a neuchylovať sa k takzvanému premorovaniu.

"Môžeme len vychádzať z opatrení, ktoré sa už osvedčili v iných krajinách," povedal s tým, že liberálna cesta, ktorú zvolilo napríklad Švédsko sa podľa neho neosvedčila. Najlepšie je teda pokračovať v súčasných krokoch.

Na epidémiu budú spomínať ako na povodne

"Keď sa líšia názory odborníkov, politik si musí vybrať, čo je jeho dilema," uviedol a zároveň ľudí poprosil, aby vydržali. "Vydržte, pretože sa nám darí, epidémia ustupuje. Za niekoľko týždňov si dáme dole rúška," skonštatoval Zeman.

Český prezident si myslí, že ekonomika sa následkom pandémie nezrúti a ekonómov vyzval, aby sa nenechali ovplyvniť profesionálnou deformáciou, pretože najdôležitejšie je ľudské zdravie a život sa podľa neho nedá vymeniť za ekonomický rast.

"Stratíme možno dva či tri mesiace, ale zachránime množstvo ľudských životov," zhodnotil. Vymenoval pritom aj niekoľko možností, odkiaľ by vláda podľa neho mohla získať potrebné financie a ako by mala smerovať svoju pomoc občanom.

Epidémia podľa Zemana nezmení českú spoločnosť. "Na túto epidémiu budeme spomínať ako na niečo, čo prešlo, ako na povodne," skonštatoval s tým, že spoločnosť bude meniť mladá generácia.

Spoločnosť musíme uzdraviť láskou a solidaritou

Okrem toho Zeman v nedeľu predniesol aj veľkonočné posolstvo, o čo ho podľa jeho slov požiadal kardinál Duka. "Dnes nebudem hovoriť o ekonomike ani o koronavíruse. Budem hovoriť o nádeji," povedal na úvod.

"Naša spoločnosť nie je mŕtva, je zranená a my všetci by sme ju mali uzdraviť. Nemôžeme ju uzdraviť nenávisťou, ktorá sa niekedy objavuje na sociálnych sieťach, ale môžeme ju uzdraviť láskou a vzájomnou solidaritou," vyjadril sa vo vysielaní Českej televízie a vyzval na solidaritu k deťom a starším ľuďom.

Zeman zatiaľ naposledy vystúpil s prejavom 19. marca, keď občanov vyzval na odvahu a zároveň varoval pred zľahčovaním epidémie i pred panikou. Prejav vtedy vysielala len súkromná televízia Prima.

Česká republika do dnešného dňa potvrdila 5 905 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ochoreniu COVID-19 zatiaľ podľahlo 132 ľudí.

Viac k téme: český prezident, Koronavírus, Koronavírus COVID-19 v Česku

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.