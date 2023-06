Východné Slovensko opäť zasiahnu búrky, pre 11 okresov zvýšili výstrahu až na druhý stupeň

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko môžu v utorok poobede potrápiť búrky. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke, výstrahy prvého stupňa sa týkajú takmer celého územia Slovenska. Pre Košický kraj a niekoľko okresov Banskobystrického kraja však výstrahu zvýšili až na druhý stupeň.

V okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa môžu byť búrky spojené s prívalovými zrážkami od 20 do 40 milimetrov. Pridá sa aj nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Meteorológovia upozorňujú na vysokú pravdepodobnosť spôsobenia škôd. Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch, stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov a podjazdov.

Najvyššia denná teplota sa bude v utorok na Slovnsku pohybovať od 27 až 32 stupňov Celzia, na severe väčšinou 21 až 26 stupňov.





Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 15 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor do rýchlosti 5 metrov za sekundu (20 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.





