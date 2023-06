Východné krídlo NATO bude posilnené, taliansky protivzdušný systém vníma Sklenár ako cenný prínos

16.6.2023 (SITA.sk) - Posilnenie bezpečnosti a kolektívnej obrany s dôrazom na východné krídlo NATO ako nástroj odstrašenia a obrany bolo témou rokovania ministrov obrany členských krajín Aliancie v Bruseli. Témou sa ministri zaoberali na svojom druhom rokovacom dni v súvislosti s blížiacim sa samitom Severoatlantickej aliancie v Litve.

Dôležitou správou pre Slovensko je podľa ministra obrany Martina Sklenára rozhodnutie o zavedení rotačného systému v oblasti ochrany vzdušného priestoru NATO, teda aj Slovenska.

Taliansky protivzdušný systém

„V praxi to znamená, že kým doteraz to bolo na dohode jednotlivých štátov, dnes do toho zavádzame systém. Prostriedky, ktoré majú členské štáty Aliancie, budú rotovať podľa situácie, možností a pod koordináciou NATO,” priblížil Sklenár.

Ako informovala Mária Precner z komunikačného odboru Kancelárie ministra obrany SR, šéf slovenského rezortu v piatok na pôde centrály NATO absolvoval tiež bilaterálne stretnutie so svojím talianskym náprotivkom – ministrom obrany Guidom Crosettom.

„Nasadenie talianskeho protivzdušného systému SAMP/T na Slovensku vnímam ako cenný prínos pre bezpečnosť našej krajiny a zároveň pre kolektívnu bezpečnosť východnej hranice Aliancie,“ vyzdvihol Sklenár. Obaja lídri zhodnotili aj možnosti prehlbovania bilaterálnej spolupráce, a to napríklad v oblasti podnikov obranného priemyslu.

Slovenskí vojaci v Lotyšsku

Súčasťou ministrovho programu bolo v piatok aj stretnutie krajín, ktoré prispievajú do Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Lotyšsku. Slovensko vysiela profesionálnych vojakov do Lotyšska už od roku 2018.

„Začiatkom júna odišla do Adaži už piata rotácia našich vojakov s technikou, aktuálne tam pôsobia naši delostrelci s húfnicami Zuzana 2,“ dodal Sklenár.

