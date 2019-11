Výbušninu v pošte nemal iba George Soros, v ohrození boli aj Obama a Clintonovci

Podobne ako v utorok Soros, ani Obamovci či Clintonovci sa s výbušninami nedostali do styku. Agentúra Associated Press (AP) s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Tajnej služby USA (USSS) informuje, že prvé "funkčné výbušné zariadenie" našli bezpečnostní pracovníci v dome Clintonovcov na predmestí New Yorku. Druhý takýto balík bol adresovaný Obamovi a bezpečnostné služby ho "odchytili" vo Washingtone.