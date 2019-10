Výbuchy pyrotechniky sú stresujúce pre zvieratá, ochranári žiadajú o pokoj v ich blízkosti

Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku odporúča, aby ľudia nepoužívali pyrotechniku v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá. Mali by sa vyhýbať porastom so stromami či kríkmi, vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy s obľubou využívajú na odpočinok. Pred použitím pyrotechniky treba aspoň deň vopred odstrániť všetky kŕmidlá a iné lákadlá pre vtáctvo. Najlepšie by však bolo namiesto hlučných delobuchov a svetelných efektov použiť napríklad prskavky. „Ak sa pyrotechniky neviete vzdať, vyberte si takú, ktorá má len malý dosah, čo sa týka hlučnosti aj svetelných efektov,“ uviedla Deutschová.