Výber policajného prezidenta bude dosť stransparentnený, vyhlásila ministerka Saková

BRATISLAVA 17. októbra (WebNoviny.sk) - V prípade vládneho návrhu novely zákona o Policajnom zbore existujú tri filozofické prúdy, z čoho ten koaličný reprezentuje parlamentnú väčšinu a aj samotný návrh novely. Zvyšné dva pohľady majú opozičné strany. V záverečnom slove k návrhu novely zákona to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Zlatá stredná cesta

"Zvolili sme zlatú strednú cestu," povedala s tým, že návrh novely zákona prichádza na základe programového vyhlásenia vlády, ktorá vznikla po tom, ako ľudia na protestoch žiadali zmeny. "Stransparentnili sme výber policajného prezidenta dosť jasne," uviedla. Podľa nej dvojkolová voľba policajného prezidenta je vhodným riešením.

Pri tvorbe návrhu novely napríklad namiesto podmienky, aby kandidát na policajného prezidenta pôsobil v Policajnom zbore 15 rokov pristúpili na desať rokov, vek kandidátov z podmienok odstránili úplne.

Podľa Sakovej v prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie je potrebná aspoň trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť preto, aby "zabezpečili, aby nebol policajný prezident pri hocijakom čine odvolávaný len tak". Aj v prípade policajnej inšpekcie podľa šéfky rezortu vnútra našli cestu, aby inšpekcia bola dostatočne nezávislá.

Komisia bude mať sedem členov

Novelou zákona o Policajnom zbore, ktorou sa má zmeniť napríklad spôsob voľby policajného prezidenta alebo šéfa policajnej inšpekcie, sa v stredu od rána zaoberali poslanci Národnej rady SR.

Podľa novely z ministerstva vnútra má po novom policajného prezidenta vymenovať do funkcie minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie.

Funkčné obdobie šéfa polície má byť štvorročné, pričom sa o funkciu môže uchádzať ešte jedenkrát. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má podľa novely sedem členov.

„Dvoch členov komisie menuje minister vnútra a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru,“ uvádza sa v dokumente. V prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie musí minister vnútra svoj návrh po novom odôvodniť a následne ho musí odporučiť branno-bezpečnostný výbor aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.

Zmeny voľby šéfa policajnej inšpekcie

Zmeny sa týkajú aj pozície šéfa policajnej inšpekcie. „Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra vnútra SR na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie,“ uvádza sa v novele.

Funkčné obdobie riaditeľa inšpekcie sú štyri roky, pričom tá istá osoba môže byť do funkcie vymenovaná aj druhýkrát. Nový policajný prezident ako aj šéf inšpekcie sú v prípade, že nedisponujú bezpečnostnou previerkou na stupeň „Prísne tajné“, povinní ju vykonať do 30 dní od vymenovania do funkcie.

Úrad inšpekčnej služby ako osobitná súčasť Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov (Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže) je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.





