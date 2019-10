Vstupenky na zápasy Slovákov MS v hokeji 2019 nie sú vypredané, SZĽH varuje pred priekupníkmi

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) - Záujem o budúcoročné hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku je enormný.

V stredu počas prvého dňa predaja sa na hokejový šampionát v Bratislave a Košiciach (10. - 26. máj 2019) predalo vyše 11-tisíc permanentiek, balíčkov a denných vstupeniek v rôznych kombináciách. Organizačný výbor odkazuje fanúšikom, že lístky na slovenský tím ešte vypredané nie sú.

Ohromujúca intenzita záujmu

Najväčší záujem bol prirodzene o vstupenky na duely domácej reprezentácie a susedného Česka, ktoré sa predávali v rôznych kombináciách. Počas prvých hodín bola kapacita, uvoľnená do predaja na tieto zápasy, vyčerpaná. "Záujem fanúšikov nás neprekvapil, ale jeho intenzita bola ohromujúca. Úvod predaja sprevádzali technické problémy nášho partnera, čo nás veľmi mrzí. Na druhej strane sme radi, že prvé vstupenky, ktoré sme do predaja uvoľnili - teda 30 percent z celkovej predajnej kapacity, našli svoju cestu k fanúšikom,“ povedal v tlačovej správe organizátorov prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.



Okrem 11-tisíc predaných vstupeniek je ďalších bezmála 10-tisíc permanentiek, balíčkov a denných vstupeniek v rôznych kombináciách rezervovaných. V predaji sú stále dostupné balíčky a denné lístky na viaceré zápasové dni. "Veľmi nás teší obrovský záujem o vstupenky na šampionát. Chceme upokojiť fanúšikov, že nie je dôvod na paniku. Vstupenky na zápasy slovenského tímu ešte budú dostupné v oficiálnych kanáloch predaja. Rozhodne neodporúčame, aby si záujemcovia vstupenky zabezpečovali iným spôsobom, cez priekupníkov či neoficiálne webové stránky," uviedol Martin Kohút.

Rokujú o úprave systému

Celkovo je do predaja určených minimálne 430-tisíc lístkov. Z nich sa do prvej vlny predaja uvoľnilo okolo 30 percent. Organizátori by chceli ubezpečiť všetkých fanúšikov, že vstupenky na majstrovstvá sveta ešte rozhodne nie sú vypredané. Ďalšie budú do predaja uvoľňované postupne. Do predaja sa dostanú aj vstupenky na zápasy slovenského a českého tímu.



"Momentálne intenzívne rokujeme s naším partnerom, v snahe upraviť systém tak, aby sme zamedzili priekupníkom a botom nakupovať lístky v maximálnych objemoch a paralyzovať predaj. Je možné, že vstupenky na zápasy Slovákov a Čechov budeme predávať aj iným spôsobom, ale nechcem zatiaľ predbiehať," pokračoval šéf SZĽH.

"Vzhľadom k nastaveným podmienkam predaja sa v piatok môže do predaja vrátiť časť vstupeniek, u ktorých vypršala doba rezervácie. Ak totiž zarezervované vstupenky neboli uhradené, objavia sa v predajnej sieti opäť ako dostupné a môže si ich zarezervovať niekto iný."

Tri fázy predaja

Vstupenky na šampionát sa budú uvoľňovať v troch fázach – v septembri, decembri a februári. Vo fázach sa púšťajú do predaja rôzne typy vstupeniek. V septembri to boli permanentky, balíčky na základnú skupinu, na play-off a Nasleduj svoj tím a denné vstupenky na základnú skupinu. V druhej fáze v decembri budú k dispozícii denné vstupenky na play-off (zahŕňajúc štvrťfinále, semifinále, súboj o 3. miesto a finále). Posledná tretia fáza predaja vo februári 2019 bude obsahovať vstupenky na jednotlivé zápasy. "Fázy predaja hovoria o jednotlivých typoch vstupeniek, ktoré budú k dispozícii. Kapacity vstupeniek však uvoľňujeme do predaja priebežne. Po prvých hodinách predaja bola teda vypredaná len úvodná 30-percentná kapacita, ktorú sme uvoľnili. Nie celý šampionát. Ďalšie lístky budeme postupne sprístupňovať," dodala riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová.

Dôležité je, aby si záujemcovia kupovali vstupenky len u autorizovaného predajcu a na oficiálnych stránkach šampionátu a zväzu. Grafický vizuál lístkov je spracovaný so zvýraznenými ochrannými prvkami. Predaj vstupeniek na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 je spojený aj s istými obmedzeniami. Jeden záujemca si môže kúpiť maximálne 4 kusy z jedného typu vstupeniek. Doba rezervácie pri kúpe cez internet je 48 hodín.

Cenové kategórie Šampionátové vstupenky sa predávajú vo dvoch cenových kategóriách. V prvej fáze predaja sú k dispozícii balíčky vstupeniek na základné skupiny (28 duelov - 1295 alebo 985 eur) a play-off (6 stretnutí v Bratislave - 1015 alebo 815 eur), denné lístky na stretnutia základnej skupiny, limitovaný počet vstupeniek Nasleduj svoj tím (Follow Your Team - 7 duelov - 310 až 475 eur/1. kat., resp. 230 až 380 eur/2. kat.) a permanentky na MS pre všetky zápasy v Bratislave (34 zápasov - 2050 alebo 1590 eur) a Košiciach (30 zápasov - 1355 alebo 1015 eur).





