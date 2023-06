Všetky základné školy v Trnave sú už pokryté fotovoltickými panelmi, za elektrinu tak platia výrazne menej

Všetkých deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava má na strechách umiestnené fotovoltické panely, vďaka ktorým si dokážu vyrobiť časť elektrickej energie. Trnava je tak prvým mestom na Slovensku, ktoré vybavilo všetky svoje školy touto technológiou.

Mesto Trnava investovalo do fotovoltiky v školách viac ako 860-tisíc eur. Návratnosť tejto investície sa podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej očakáva do troch – štyroch rokov, v závislosti od cien elektrickej energie.

Z dlhodobého hľadiska je predpokladaná priemerná úspora elektrickej energie v prepočte na jednu školu 67 percent.

Prvé fotovoltické panely začali na strechách základných škôl v Trnave pribúdať na jeseň minulého roku. Vo februári tohto roku už podľa Majtánovej vyrábali vlastnú elektrickú energiu všetky školy.

Trnava okrem základných škôl investovala do fotovoltiky aj na objekte Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici Vladimíra Clementisa a na streche mestskej polikliniky Družba na Starohájskej ulici.

Primátor Trnavy Peter Bročka ešte vo februári informoval o ambícii umiestniť fotovoltické panely na strechu Mestského zimného štadióna a na skládku komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. V tomto prípade by malo ísť o väčší zdroj elektrickej energie.

Paralelne prebiehalo aj posudzovanie všetkých striech na budovách vo vlastníctve mesta. V blízkej budúcnosti pribudnú fotovoltické panely aj na budove Zariadenia pre seniorov na Ulici T. Vansovej.

Bročka vo svojom prvom vystúpení po minuloročných komunálnych voľbách označil riešenie dôsledkov energetickej krízy za najkľúčovejšiu úlohu samospráv pre najbližšie obdobie.

