Všetky extraligové kluby ešte nesplnili podmienky na zisk licencie pre novú sezónu

24.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zatiaľ neodobril všetkým dvanástim prihláseným klubom účasť v slovenskej hokejovej extralige mužov v sezóne 2023/2024.

Schválenie licencie

Výkonný výbor SZĽH na ostatnom zasadnutí schválil licencie účastníkom nižších súťaží, no tie extraligové udelí až o niekoľko dní. Jeden klub totiž ešte musí doplniť podklady ohľadom vyrovnania svojich záväzkov.

V nižšej Slovenskej hokejovej lige (SHL) sa ešte rieši prevod licencií.

„Všetkých dvanásť účastníkov splnilo podmienky pre štart v súťaži SHL. V prípade HK Martin a HC 21 Prešov evidujeme už skôr medializovaný zámer klubov postúpiť licencie na iné subjekty. V rámci prevodu licencií však musia splniť všetky legislatívne podmienky a následne bude prevod licencie schvaľovať Výkonný výbor SZĽH," potvrdil generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo na zväzovom webe.

Splnenie potrebných úkonov

V tretej najvyššej mužskej súťaži, 2. lige seniorov, by malo hrať v novom ročníku štrnásť tímov, aj keď SZĽH zatiaľ schválil len 13 účastníkov.

„Výkonný výbor bol informovaný, že o jednu voľnú licenciu, teda štrnástu, sa uchádza jeden žiadateľ, ktorý bol v minulých sezónach tradičným účastníkom druhej ligy. Toho po splnení potrebných úkonov bude Výkonný výbor SZĽH dodatočne schvaľovať,“ uviedol generálny sekretár zväzu.

Najvyššia ženská hokejová súťaž na Slovensku sa bude po novom volať Slovenská ženská hokejová liga a bude mať deväť účastníkov.

