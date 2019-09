Všeobecní lekári uvítali zmeny, podľa ktorých budú môcť v ambulanciách pracovať praktické sestry

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) víta schválené zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorých v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých chýbajúce zdravotné sestry môžu nahradiť zdravotníci asistenti. Tí majú byť po novom premenovaní na praktické sestry.

Podľa SSVPL vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry odchádzajú do zahraničia a dnes ich chýba už niekoľko tisíc. Takisto chýba asi 500 všeobecných lekárov a mnohí sú v dôchodkovom veku.



„Daná novela zákona nám momentálne umožňuje zabezpečiť, aby v každej ambulancii bola na pozícii sestra zamestnaná buď sestra alebo praktická sestra. Taktiež praktická sestra ako menej kvalifikovaná pracovná sila bude pre nás znamenať menšie personálne náklady, a to môže pomôcť stabilizovať finančnú situáciu dnes najviac podvyživených ambulancií všeobecného praktického lekárstva,“ tvrdí prezident SSVPL Peter Makara.

Z hľadiska odbornosti praktických sestier podľa neho zostáva nevyriešeným problémom to, že nie sú zaradené do kontinuálneho vzdelávania Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, keďže nie sú členmi tejto komory a ich vlastná komora kontinuálne vzdelávanie nezabezpečuje. „Pokiaľ má byť zachovaná potrebná odbornosť ich práce v našich ambulanciách, tak je potrebné doriešiť túto dôležitú oblasť ich vzdelávania. Bez garantovaného kontinuálneho vzdelávania dôjde zákonite k poklesu kvality a ich výkonu a to hlavne z dlhodobého hľadiska,“ uviedol Makara.

