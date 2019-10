Všeobecná zdravotná poisťovňa dala ZAP-u ponuku, ambulancie však trvajú na výpovedaní zmlúv

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) naďalej trvá na vypovedaní zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Ako zväz uviedol v tlačovej správe, v utorok dostal od VšZP ponuku, ktorá mala navýšiť úhrady pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o 4 %, nekorešpondovala však s predchádzajúcou ústnou dohodou medzi poisťovňou a predstaviteľmi ZAP.

Neférové konanie poisťovne

"Opakovane deklarujeme, že pokiaľ VšZP nedorovná cenové podmienky na úroveň Dôvery a Unionu, ZAP bude trvať na podaných výpovediach zmlúv. Uvedené požiadavky považujeme za korektné a splniteľné,“ píše sa v správe.



Podľa zväzu je konanie poisťovne neférové, ak VšZP disponuje dostatočnými zdrojmi na to, aby pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti spravodlivo, rovnomerne a plošne navýšila úhrady minimálne na úroveň oboch súkromných zdravotných poisťovní.

ZAP odmieta tvrdenia VšZP, že vypovedanie zmlúv zo strany zväzu je neférové a rokovania sú nekonštruktívne. Opakovane poukázal na skutočnosť, že VšZP nereagovala na tri písomné žiadosti ZAP o rokovanie.

O rokovanie bol záujem

Zväz ambulantných poskytovateľov tvrdí, že mal záujem rokovať v priebehu celého leta práve preto, aby sa vyhol rokovaniu počas prepoisťovacieho obdobia. Podľa zväzu nekonanie VšZP priviedlo rokovania do súčasného stavu.



Všetkých pacientov a poistencov však ubezpečuje, že do konca novembra sa pre nich vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení. Ak sa ZAP so VšZP nedohodne do 30. septembra 2018, budú ambulantní poskytovatelia združení v ZAP vo výpovediach s VšZP.

V krajnom prípade budú od 1. decembra 2018 v nezmluvnom vzťahu s VšZP. Zväz bude o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP od 1. decembra 2018 verejnosť, poistencov VšZP, ako i poskytovateľov - členov ZAP, priebežne informovať.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

